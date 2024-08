Změny v rámci zpravodajských webů MAFRA

Při otevření našich zpravodajských stránek proto uživatelům dáme nově vybrat, zda budou preferovat číst iDNES.cz bez reklamních bannerů a videí nebo zda nám poskytnou souhlas s využitím cílené reklamy, která jim bude nabízet reklamu zaměřenou na jejich potřebu a tím bude pro ně i pro nás efektivnější. Důležité je z našeho pohledu to, že i nadále bude obsah iDNES.cz a našich dalších zpravodajských serverů uživatelům přístupný, aniž by za něj museli, vyjma prémiového obsahu v iDNES Premium, platit, a to pokud poskytnou souhlas s využitím svých osobních údajů pro cílení reklamy ze strany naší společnosti a reklamních sítí.

Uživatel portálu iDNES.cz si tak bude moci nově vybrat, zda si za poplatek bude číst zprávy bez reklam, či bude chtít obsah dál využívat tak, jak je zvyklý, tedy s reklamou přizpůsobenou jeho zájmům. Pro velkou část čtenářů se přitom nic nezmění, protože souhlas s cílenou reklamou udělili již dříve. Cílená reklama přitom není motivována ničím jiným než nabízet čtenářům reklamy na zboží a služby, které by je mohly zajímat, a tím učinit reklamní sdělení efektivnějšími.

Variantě bez reklam pak odpovídá služba „iDNES Premium bez reklam“, ve které si může čtenář neomezeně číst iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz. Navíc bude mít přístup k prémiovému obsahu na těchto webech a novinám a časopisům v elektronické podobě a dalším výhodám. Za celkovou cenu 149 korun měsíčně pak neuvidí žádné reklamní bannery a video spoty a ostatní reklamní formáty budou omezeny.

Při zvolení druhé, bezplatné varianty bude mít čtenář neprémiový obsah celého portálu volně dostupný. Může číst odemčené články, přehrávat videa, soutěžit či přispívat do všech diskusí. Podmínkou ale bude souhlas se zobrazováním cílené reklamy, a tím i s vytvářením profilů na základě toho, jaký obsah na internetu čte, za účelem odhadu jeho zájmů pro reklamní účely. Souhlas bude udělován pouze pro reklamní sítě zapojené do jednotného celoevropského systému organizace IAB Europe.

„Velmi si vážíme toho, že většina čtenářů nám již souhlas dala. Pro ně se nic nezmění. Ostatní uživatelé mají možnost si vybrat a získat za přiměřený poplatek iDNES.cz zcela bez reklam, nebo udělit souhlas se zpracováním osobních údajů, což jim umožní užívat naše weby tak jako dříve,“ vysvětluje šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser.

Cílená reklama slouží k tomu, aby se čtenáři zobrazovala reklama, o kterou může mít zájem. Tím je portál schopen udržet množství reklamních ploch na svých serverech v přijatelných mezích a zároveň vygenerovat příjmy na financování obsahu.

Dialog s volbou se čtenářům, pokud již nedali svůj souhlas, na stránkách iDNES.cz objeví v nejbližších dnech.

„Pečlivě jsme zvážili, na které webové stránky bude toto řešení nasazeno, a bude se týkat jen našich zpravodajských webů, které jsou z hlediska financování nejnáročnější. Ohledně našich ostatních stránek se nic nemění a přístup na ně zůstává jako doposud. Doufáme, že naši situaci uživatelé pochopí a podpoří nás. Ať už zakoupením našich zpravodajských portálů bez reklam nebo udělením souhlasu. Obě varianty povedou k tomu, že dokážeme nadále přinášet obsah a informace, které pro vás připravujeme již 26 let,“ uvedl k tomu místopředseda představenstva odpovědný za digitální divizi Michal Hanák.