V Novém dni na Primě bude více zpráv i nová moderátorská dvojice

Sabina Dračková a Jiří Šlégl jsou zkušení novináři a v Novém dni doplní v týmu druhou dvojici, kterou od prosince 2023 tvoří Daniela Habešová a Marek Kafka.

„Jsem rád, že v Novém dni máme dvě silné moderátorské dvojice zkušených novinářů. Je pro nás klíčové, aby naši diváci dostávali rychlý a srozumitelný zpravodajský servis od časného rána, přes kontinuální zpravodajství, až po Hlavní zprávy a večerní publicistické pořady, jako je 360°,“ řekl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Tomáš Vojáček.

Doplnil, že již brzy se diváci dočkají i nové grafické podoby zpravodajského studia. „Ta ještě umocní divácký zážitek,“ slíbil Vojáček.

Sabina Dračková je vystudovaná novinářka, která se k televiznímu zpravodajství věnovala už při studiích. V minulosti působila například v politické redakci deníku Blesk. Na CNN Prima NEWS bude kromě moderování Nového dne dále zastávat i pozici parlamentní zpravodajky a moderátorky kontinuálního zpravodajství.

„Zrovna jsou to dva roky, co jsem v Novém dni začala s aktuálními zprávami – a celý tým jsem si za tu dobu moc oblíbila. I přes nepříjemné brzké vstávání se Nový den stal mojí srdcovou záležitostí, a tak se teď moc těším, že se na ranním vysílání budu moci podílet mnohem víc,“ svěřila se.

Připojila, že i nadále chce sledovat politiku a jednání Poslanecké sněmovny. „Proto tam chci i dál chodit a připravovat reportáže do Hlavních zpráv, ale hlavně mi politici slíbili, že za námi s Jirkou vždy čas od času přijdou do studia a to, co dělají a na čem pracují, budou vysvětlovat,“ prozradila Dračková.

Její kolega Jiří Šlégl začal v redakci CNN Prima NEWS jako sportovní redaktor a moderátor. Už více než rok moderuje také pořad Nový den. Vedle toho je vášnivým milovníkem motorsportu, motoristickým novinářem a ve volném čase mimo jiné komentuje okruhové závody po celém světě.

„Na spolupráci se Sabinou se moc těším. Už se samozřejmě nějakou dobu známe, a navíc se společně potkáváme v Novém dni, kde Sabina dosud moderovala zprávy. Proto dobře vím, že vedle mne usedne skvělá a pohotová moderátorka s velkým přehledem a množstvím zkušeností,“ uvedl Šlégl.

Nový den je ranní pořad, který vedle aktuálních zpráv nabízí i přehled toho, co se daný den píše v tisku, předpověď počasí od profesionálních meteorologů, aktuality ze světa sportu či rozhovory s politiky a zajímavými osobnostmi.