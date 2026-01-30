Víkendový Nový den se zaměří mimo jiné na technologie, sport a různá hobby pro aktivní život. Chybět nebudou tipy na to, jak se vrátit do formy, jaké jsou novinky ve světě motorismu, gamingu, ani módní trendy pro ženy i muže. Důležitou roli bude hrát kultura i tipy na to, kam o víkendu vyrazit a jak strávit smysluplně a zábavně volný čas s partnerem a celou rodinou.
Přibude také několik nových rubrik – třeba ta o domácích zvířatech ve spolupráci s pořadem Prima Mazlíček. Připravuje se také víkendové kuchyňské studio, ve kterém oblíbené recepty představí influenceři, herci, sportovci a další známé tváře. To vše v zajímavých reportážích, živých vstupech z celého Česka a informacemi nabitých rozhovorech s inspirativními hosty.
„Nový den pomáhá během týdne zpříjemnit někdy těžká a často uspěchaná rána divákům v celém Česku. Jsem moc rád, že teď budeme moci o víkendu trochu zvolnit a zaměřit se na témata, na která přes týden kvůli politice, světovému dění či dopravní situaci není tolik času,“ popsal vedoucí redakce Nového dne Milan Blažek.
Virtuální moderátorka CNN Prima NEWS bude radit, jak pracovat s nástroji AI
V průběhu února se na obrazovkách objeví také dvě zbrusu nové moderátorské dvojice. Velký návrat na obrazovky po mateřské dovolené čeká moderátorku Lenku Špillarovou, která bude tvořit na obrazovce pár s dlouholetým politickým reportérem Janem Sochou. Poprvé se představí 21. února.
„Po dvouleté mateřské pauze se opravdu těším na nového parťáka i víkendový Nový den, který má být navíc uvolněnější, lifestylový, se zajímavými hosty nejen z VIP světa,“ připojila Špillarová.
„Nový den beru jako skvělou příležitost získat další moderátorské zkušenosti. Součástí ranního týmu jsem už téměř čtyři roky jako zprávař, takže prostředí je mi dobře známé. S Lenkou jsme už ve studiu spolupracovali, takže věřím, že si budeme lidsky i profesně rozumět. Zkušenosti z parlamentního zpravodajství chci využít naplno i v ranním vysílání,“ dodal Socha.
CNN Prima NEWS vylepšila titulkování pro neslyšící a nedoslýchavé diváky
Druhou novou dvojicí budou reportéři Monika Rusová z domácí redakce a Adam Křivánek ze zahraniční redakce, kteří doteď moderovali v ranní show zprávy. Poprvé se na obraze objeví 14. února.
„O víkendu se vstává trochu jinak než ve všední den – a přesně v tom duchu chceme divákům dělat společnost u ranní kávy, takže s klidem, lehkostí a snad i trochou legrace. Ta by mohla přijít sama, protože pro mě i mého kolegu to bude premiéra v moderátorské dvojici,“ uvedla Rusová.
„Možnost moderovat Nový den mě upřímně překvapila – samozřejmé v dobrém. Těším se na uvolněnou atmosféru a zábavu v doprovodu skvělého týmu. Věřím, že s Monikou se nám tyhle pocity povede převést i na diváky,“ těší se Křivánek.
Střídat s nimi se budou i současní moderátoři Nového dne Daniela Habešová s Markem Kafkou a Daniela Révai s Jiřím Šléglem.