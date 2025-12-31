Projev prezidenta Petra Pavla začne ve čtvrtek 1. ledna ve 13 hodin a vysílat ho budou všechny hlavní televizní stanice, tedy ČT1, Nova i Prima.
Premiér Andrej Babiš naproti tomu volí cestu bližší mladším divákům. Místo televize svůj projev odehraje opět na sociálních sítích.
„Projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ uvedl před vánočními svátky.
Babiš je aktivní na čtyřech hlavních sociálních sítích – Facebooku, Instagramu, X (dříve Twitter) a také TikToku.
Novoroční projev prezidenta je dlouhodobou českou a československou tradicí. Petr Pavel ji obnovil v roce 2024. Jeho předchůdce Miloš Zeman místo Nového roku zvolil pro oslovení občanů 2. svátek vánoční.
Jeho vánoční poselství ze zámku v Lánech tak navázalo na zvyk z první republiky, kdy měl podobné vystoupení prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zemanův projev se na Štěpána vysílal od roku 2013, poslední pak v roce 2022.
V roce 2023 Češi neslyšeli žádný vánoční či novoroční projev. Na Nový rok byl prezidentem ještě Miloš Zeman, o Vánocích už Petr Pavel a ten svůj první bilanční projev naplánoval až na 1. ledna 2024.
Přestože Miloš Zeman není politicky aktivní již tři roky, k národu promluvil 26. prosince 2025.
Stejně jako v roce 2024 – kdy jeho vánoční poselství vysílala jen CNN Prima News, protože si to tak Zeman přál – kritizoval vládu Petra Fialy.