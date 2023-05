Letošní Novinářskou cenu za regionální žurnalistiku mají redaktoři MF DNES

Porota ocenila jejich rozhovor s hokejovým bossem Liborem Zábranským o jeho politických aktivitách, který vyšel v jihomoravském vydání MF DNES.

Příspěvek je podle poroty ukázkou kvalitní práce včetně toho, jak by novinář měl vést rozhovor s člověkem, který obvykle odmítá s médii komunikovat, kvalita zpracování je vysoce nadstandardní a téma má společenskou důležitost pro region a nejen pro něj.

Kromě ruské agrese na Ukrajině a prezidentských voleb u porotců rezonovala také sonda do slovenské společnosti čtyři roky po vraždě novináře Jána Kuciaka nebo investigativní příspěvek Petra Třešňáka zachycující dlouhodobé týrání klientů s chováním náročným na péči.

Zvláštní cenu si letos odnesl Petr Koubský za analytické texty mapující dějiny Ruska a Ukrajiny. Cenu Karla Havlíčka Borovského získal zahraniční zpravodaj České televize Václav Černohorský za zasvěcené zahraniční zpravodajství v časech mírových i válečných. Na několika různých působištích, včetně Ukrajiny, prokázal setrvale vysokou úroveň novinářské práce, která mimo jiné dokládá význam médií veřejné služby při svědomitém mapování dění za českými hranicemi, uvedla Nadace OSF v tiskové zprávě.

Novinářská křepelka, cena pro novináře do 33 let, tento rok putuje do iRozhlasu. Získal ji Jan Cibulka. Porota ocenila kombinaci novinářských schopností, znalosti informačních technologií i práva, stejně jako umění srozumitelně vysvětlovat složitá data.

Cenu za nejlepší psaný rozhovor získala Petra Procházková z Deníku N. Jako nejlepší reportáž porota ocenila práci Ondřeje Kundra a Tomáša Brolíka z Respektu na téma vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině.

V audiovizuální sekci získala dvě ceny Česká televize. Porota ocenila za nejlepší reportáž Michala Kubala a Vojtěcha Höniga za příspěvek Ukrajina: tváře války a cenu za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek si odnesli za příspěvek Ruská spojka Adéla Paclíková, Ondřej Golis a Petr Orozovič.

Novinářské ceny se udělují v celkem 14 kategoriích, do 11 z nich může nominovat veřejnost. Letos poprvé přistoupili organizátoři soutěže k omezení pro autory a autorky příspěvků – každý z nich mohl být v dané kategorii zastoupen nanejvýš třikrát. Přesto porota vybírala u 11 kategorií vítěze z 628 příspěvků.