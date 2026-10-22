„Sporná ustanovení dávají Metě široká oprávnění k automatizovanému vytěžování obsahu z externích webových stránek propojených s jejími službami bez povinnosti za toto užití platit licenční odměnu,“ uvedly asociace v prohlášení. Podepsaly se pod něj Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Česká unie vydavatelů (ČUV), Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV) a Asociace online vydavatelů (AOV).
|
Meta má zaplatit 25 miliard dolarů, podle poroty klamala uživatele Facebooku
Asociace upozorňují, že zatímco dosavadní pravidla se vztahují na obsah, který uživatelé a firmy sami zveřejňují prostřednictvím služeb Mety, připravovaná úprava se dotýká i jejich vlastních webů. Umožňuje podle nich automatizované procházení, indexování, rozmnožování a opakované získávání obsahu z domén a adres URL vydavatelů, včetně redakčních článků, archivů, fotografií či videí. „Takto získaný obsah pak může být dále šířen prostřednictvím technologie AI,“ píší v prohlášení.
Vydavatelé míní, že takto široká oprávnění přesahují rozsah nezbytný pro běžné fungování sociálních sítí. „Což je problematické zejména tehdy, pokud jejich přijetí podmiňuje přístup ke klíčové distribuční platformě strážce brány. Zvlášť pokud se jedná o přístup k obsahu, který vznikl zcela mimo tuto platformu. Takový postup může být v rozporu s právem hospodářské soutěže,“ uvedli.
V souladu s evropskými pravidly?
Metu proto vyzývají, aby rozsah oprávnění omezila na obsah, který vydavatel vědomě poskytl pro konkrétní využití na jejích platformách. Asociace rovněž apelují na Evropskou komisi, aby bezodkladně prověřila soulad s evropskými pravidly a zvážila dočasné pozastavení platnosti sporných ustanovení.
Po plošném získání a následném zpracování obsahu bude podle nich fakticky nemožné obnovit původní stav. „České vydavatelské asociace současně připravují právní posouzení postupu vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším relevantním orgánům,“ dodali vydavatelé.
|
Meta chce potvrdit, že nechcete platit za FB a Instagram, pak vás překvapí
Letos v květnu zažalovaly Metu přední vydavatelské společnosti ve Spojených státech. Tvrdí, že Meta bez povolení využila obsah jimi vydaných románů, učebnic či vědeckých článků k trénování umělé inteligence (AI). Požadují blíže nespecifikované finanční odškodné. Meta uvedla, že se bude této žalobě důrazně bránit.
Společnosti Meta Platforms tento týden sdělila, že zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby meziročně o 26 procent na 64,60 miliardy dolarů (1,4 bilionu Kč) a překonala odhady. Vydá nový druh akcií, které jí mají pomoct financovat nákladné investice do umělé inteligence (AI).