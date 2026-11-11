Vánoce 2026 na Nově: Tři bratři, Láska nebeská, Mrazík i premiéra Zlatovlásky

„Vánoce jsou především časem, kdy se scházíme s rodinou a vracíme se k tomu, co máme nejraději. Proto jsme sváteční program připravili jako kombinaci premiér a oblíbených filmů i pohádek, bez kterých si Vánoce už ani neumíme představit,“ říká programová ředitelka Novy Silvia Majeská s tím, že program kombinuje oblíbenou televizní klasiku s premiérovými tituly, aby si každý našel to své a upletl si vlastní televizní Vánoce.
Vánoce na Nově začnou 11. prosince a zahájí je v hlavním vysílacím čase premiéry pohádek Zlatovláska a o týden později Princezna stokrát jinak. Od 21. prosince patří vysílací schéma filmovým klasikám a především pohádkám, jako Řachanda, Nejkrásnější hádanka, Největší dar a Čertova nevěsta. Poslední dny roku bude na obrazovkách Novy Peklo s princeznou, objeví se i Zakletá jeskyně a chybět nebude Mrazík.
Hlavním štědrovečerním titulem budou Tři bratři, po nich bude následovat Láska nebeská. Poslední večer před koncem roku diváky čeká výlet do Hoštic a Slunce, seno, erotika.
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Pohádky a filmy pro děti i dospělé budou ale i v denní nabídce, diváci se mohou těšit na pohádky Princ Bajaja, Princezna se zlatou hvězdou či Z pekla štěstí. Premiérově Nova uvede film Ježek Sonic 3. Děti hned zkraje vánočních prázdnin potěší i animovaná trilogie Jak vycvičit draka anebo sága Shrek.
Silvestra zahájí pohádka, po půlnoci zazpívá Ztracený
Silvestrovský podvečer na Nově zahájí klasika Obušku z pytle ven. V programu nebudou chybět ani Silvestrovské Televizní noviny. Vrcholem večera budou speciální silvestrovské vydání show Na lovu: Hvězdný speciál V a Možné je všechno! III, ve které známé osobnosti společně s diváky odpočítají nový rok.
Rozjetou zábavu po půlnoci doplní premiérový záznam koncertu Marka Ztraceného na Letné. Rok 2027 TV Nova přivítá s novoroční epizodou seriálu Ulice, klasikou Krakonoš a lyžníci, komedií Šťastný nový rok a také premiérou filmu Bodyguard na volné noze.
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Pohádky budu i na Oneplay
Oneplay zahájí Vánoce už 29. listopadu, kdy filmovou nadílku otevře snímek Vánoce v přímém přenosu. V průběhu celého prosince pak nebude v nabídce chybět klasika Veselé Vánoce přejí chobotnice nebo komedie Santa je úchyl. Na Štědrý den je nachystaná animovaná pohádka Velká vánoční jízda i rodinný film Budiž světlo. Pak platforma nabídne například snímky Bridget Jonesová: Láskou šílená, A je to tady!, Tropická bouře, Hugo a jeho velký objev.
Stranou nezůstanou ani další stanice. Nova Cinema připravila filmy Holky to chtěj pořád, Vocasy na tripu, Infinity Pool či snímky Zimní prázdniny, Čtyři pokoje nebo Revenant Zmrtvýchvstání. Nova Action uvede Volání vlka, Šílený Max: Zběsilá cesta či Postradatelní 2.
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Nova Lady oslaví advent a Vánoce s láskou filmy jako Zázrak o Vánocích, Splněné vánoční přání, Vánoční valčík nebo Vánoce v Římě. Na Nova Krimi poběží Kriminálka Las Vegas, Vraždy v Kitzbühelu nebo Myšlenky zločince. Nova Fun uvede vánoční epizody sitcomů jako Přátelé, Teorie velkého třesku nebo Americká manželka.