Televizní noviny u diváků vedou, více jich přilákala i druhá vlna koronaviru

12:00

Televizní noviny Novy jsou dlouhodobě nejsledovanější hlavní zpravodajskou relací v Česku. Jejich obliba ještě stoupla s druhou vlnou pandemie. Od začátku září do posledního říjnového dne dosáhly podílu na sledovanosti 37,79 procenta v divácké kategorii 15–54 let, průměrně to v kategorii 15+ bylo 1 368 000 diváků, vypočetla televize.