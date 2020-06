Ve finále SuperStar hlasovaly statisíce diváků, Nova slibuje další řadu

Moderátorka britské BBC dočasně skončila s účinkováním ve svém pořadu poté, co se kriticky vyjádřila k současné aféře...

Premium Ve středu ho poslanci zvolili do Rady České televize. Přesto, že spolu s ním byli zvoleni i Hana Lipovská a Pavel...

Americké deníky i v krizi shání nové zaměstnance, píše Financial Times

Předním americkým deníkům The Wall Street Journal a The New York Times přibývají v koronavirové krizi digitální...