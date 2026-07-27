Prvními hosty v novém prostoru budou herečky Stanislava Jachnická a Daniela Kolářová, hokejista Radko Gudas s dcerou Leontýnou a DJ Rockstar. Na setkání s novináři o tom v pondělí informovali zástupci Televize Seznam.
„Myslím si, že nic zásadního se na podobě pořadu nezmění. Máme novou scénu, která je mnohem komornější. Je to takový pokojíček nebo obývák. Hosté by se tam měli více cítit jako u někoho na návštěvě. Nemění se, že bychom měli více hostů nebo že bych visel nad scénou zavěšený za uši,“ řekl Dědek. „Pořád to má být tak, že se lidé mají něco zábavnou formou dozvědět. Mojí ambicí je nalézt na hosta něco, co on sám skoro zapomněl,“ dodal.
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Moderátor Honza Dědek přesouvá 7 pádů z Primy na platformu Forendors
Na Primě už pro pořad nebyl prostor
V letech 2024 a 2025 se talkshow stala jedním z pilířů programu TV Prima. Průměrná sledovanost premiérových dílů se stabilně podle webu MediaGuru pohybovala mezi 500 tisíc a 700 tisíc diváky starších 15 let. Letos 12. května uvedla Prima záznam oslav 15 let talkshow 7 pádů Honzy Dědka, které se uskutečnily ve Švandově divadle.
V podzimním schématu už na pořad nebyl prostor. Na Primě se nedávno začala vysílat nová relace slovenské moderátorky Adély Vinczeové. Přímým konkurentem 7 pádů Honzy Dědka pak byla Show Jana Krause.
Za patnáctiletou éru pořadu 7 pádů Honzy Dědka vzniklo 513 dílů, ve kterých vystoupilo 2176 hostů. Zdaleka ne všechny epizody se ale objevily na obrazovkách Primy. Dávno předtím než v roce 2020 pořad zamířil do celostátního vysílání, si talkshow vybudovalo početnou základnu sledujících na YouTube.
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Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů
Po začátcích v divadle Viola se pořad 7 pádů Honzy Dědka dostal do větších prostor, jakými jsou žižkovský Palác Akropolis a Malostranská beseda. Prvním, koho Dědek uvedl ve svém pořadu, byl herec Vojta Kotek. Spolu s ním v lednu 2011 v divadle Viola vystoupili herec Jiří Štěpnička a tehdejší ředitel Národního divadla Ondřej Černý.
Televize Seznam je komerční televizní stanice nabízející celoplošné vysílání na území Česka. Loni v prosinci dosáhla podílu na trhu 2,78 procenta. Jejím provozovatelem je firma Seznam.cz Iva Lukačoviče. Vysílat začala 12. ledna 2018. Zaměřuje se především na dokumenty, seriály a filmy.
Mezi nejpopulárnější tvorbu Televize Seznam patří komediální seriál Lajna z hokejového prostředí v hlavní roli s Jiřím Langmajerem. Před časem televize vysílala Jukebox Honzy Dědka, který prověřoval znalosti populární hudby soutěžících ve studiu i diváků u obrazovek.