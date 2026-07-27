Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Dědkův pořad 7 pádů se vrátí na televizní obrazovky. Moderátor láká do „pokojíčku“

Autor: ,
  18:48
Moderátor Honza Dědek ve své talkhow 7 pádů (září 2022)

Moderátor Honza Dědek ve své talkhow 7 pádů (září 2022) | foto: FTV Prima/TekiShine

Honza Dědek (2021)
Vlastně jsem rád, že mě známost tváře nepotkala už někdy ve dvaceti. Tenkrát...
Klára Cibulková a Honza Dědek v show 7 pádů Honzy Dědka (23. září 2025)
Honza Dědek
27 fotografií
Novou sezonu talkshow 7 pádů Honzy Dědka bude od září vysílat každý týden internetová Televizi Seznam, která nabídne čtyři díly natočené ještě ve Švandově divadle v Praze. Své hosty bude poté moderátor zpovídat v Divadle Metro.

Prvními hosty v novém prostoru budou herečky Stanislava Jachnická a Daniela Kolářová, hokejista Radko Gudas s dcerou Leontýnou a DJ Rockstar. Na setkání s novináři o tom v pondělí informovali zástupci Televize Seznam.

„Myslím si, že nic zásadního se na podobě pořadu nezmění. Máme novou scénu, která je mnohem komornější. Je to takový pokojíček nebo obývák. Hosté by se tam měli více cítit jako u někoho na návštěvě. Nemění se, že bychom měli více hostů nebo že bych visel nad scénou zavěšený za uši,“ řekl Dědek. „Pořád to má být tak, že se lidé mají něco zábavnou formou dozvědět. Mojí ambicí je nalézt na hosta něco, co on sám skoro zapomněl,“ dodal.

Moderátor Honza Dědek přesouvá 7 pádů z Primy na platformu Forendors

Na Primě už pro pořad nebyl prostor

V letech 2024 a 2025 se talkshow stala jedním z pilířů programu TV Prima. Průměrná sledovanost premiérových dílů se stabilně podle webu MediaGuru pohybovala mezi 500 tisíc a 700 tisíc diváky starších 15 let. Letos 12. května uvedla Prima záznam oslav 15 let talkshow 7 pádů Honzy Dědka, které se uskutečnily ve Švandově divadle.

V podzimním schématu už na pořad nebyl prostor. Na Primě se nedávno začala vysílat nová relace slovenské moderátorky Adély Vinczeové. Přímým konkurentem 7 pádů Honzy Dědka pak byla Show Jana Krause.

Za patnáctiletou éru pořadu 7 pádů Honzy Dědka vzniklo 513 dílů, ve kterých vystoupilo 2176 hostů. Zdaleka ne všechny epizody se ale objevily na obrazovkách Primy. Dávno předtím než v roce 2020 pořad zamířil do celostátního vysílání, si talkshow vybudovalo početnou základnu sledujících na YouTube.

Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů

Po začátcích v divadle Viola se pořad 7 pádů Honzy Dědka dostal do větších prostor, jakými jsou žižkovský Palác Akropolis a Malostranská beseda. Prvním, koho Dědek uvedl ve svém pořadu, byl herec Vojta Kotek. Spolu s ním v lednu 2011 v divadle Viola vystoupili herec Jiří Štěpnička a tehdejší ředitel Národního divadla Ondřej Černý.

Televize Seznam je komerční televizní stanice nabízející celoplošné vysílání na území Česka. Loni v prosinci dosáhla podílu na trhu 2,78 procenta. Jejím provozovatelem je firma Seznam.cz Iva Lukačoviče. Vysílat začala 12. ledna 2018. Zaměřuje se především na dokumenty, seriály a filmy.

Mezi nejpopulárnější tvorbu Televize Seznam patří komediální seriál Lajna z hokejového prostředí v hlavní roli s Jiřím Langmajerem. Před časem televize vysílala Jukebox Honzy Dědka, který prověřoval znalosti populární hudby soutěžících ve studiu i diváků u obrazovek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se

Premium
Bývalá dětská herečka Michaela Kudláčková vede spor se sousedy kvůli...

Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...

V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají

Ruský útok na nákladní loď s kukuřicí (19. července 2026)

Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.

Dědkův pořad 7 pádů se vrátí na televizní obrazovky. Moderátor láká do „pokojíčku“

Moderátor Honza Dědek ve své talkhow 7 pádů (září 2022)

Novou sezonu talkshow 7 pádů Honzy Dědka bude od září vysílat každý týden internetová Televizi Seznam, která nabídne čtyři díly natočené ještě ve Švandově divadle v Praze. Své hosty bude poté...

27. července 2026  18:48

Muž pobodal v Paříži tři ženy kuchyňskými noži, zadržel ho policista v civilu

ilustrační snímek

Francouzská policie v pondělí zadržela muže, který v Paříži pobodal tři ženy kuchyňskými noži. Dvě z nich mají těžká zranění, oznámil tamní ministr vnitra Laurent Nuňez. Útočníka nakonec zadržel...

27. července 2026  14:18,  aktualizováno  18:42

Požáry zahalily Bordeaux do hustého kouře, mezi místními zavládl strach

Evakuovaní lidé našli dočasné útočiště v nouzovém centru v Bordeaux poté, co...

Lesní požáry, které poblíž Bordeaux spálily již 42 tisíc hektarů, zahalily celé město do hustého kouře. Požár v departementu Gironde se o víkendu přiblížil až na 15 kilometrů k Bordeaux a mezi...

27. července 2026  17:25,  aktualizováno  18:39

Jsme připraveni jednat o nových nápadech na ukončení války, tvrdí Zacharovová

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března...

Rusko je připraveno k politickému a diplomatickému řešení rusko-ukrajinského konfliktu a k diskuzi o nových nápadech, jak toho dosáhnout. V pondělí to uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí...

27. července 2026  18:25

Asie reaguje na energetický šok. Země se vracejí k uhlí a chystají jádro

ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě nutí rozvojové země v Asii přehodnocovat dosavadní strategii v oblasti energetiky. Po výpadcích dodávek z Kataru už nechtějí tolik spoléhat na dovážený zkapalněný zemní plyn....

27. července 2026

eDoklady čeká před volbami test. Loni problémy zaskočily Pekarovou Adamovou

ilustrační snímek

Digitální a informační agentura (DIA) a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace eDoklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik...

27. července 2026  17:57

Škodlivé vitamíny, podvod s investicemi. Kauzy influencerky, která necitlivě psala k smrti dítěte

Influencerka Karolína Kostroňová se věnuje tématům výživy, funkční medicíny,...

Influencerka Karolína Kostroňová se po tragické smrti tříletého chlapce ocitla pod vlnou kritiky kvůli svým necitlivým výrokům na sociálních sítích. Není to první kontroverze spojená s jejím jménem....

27. července 2026  17:50

Pavel jmenoval nové soudce. Nezávislá justice je pilíř demokracie, připomněl

Prezident Petr Pavel (uprostřed) jmenoval předsedkyni Krajského soudu v Ostravě...

Prezident Petr Pavel v pondělí na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) jmenoval 15 nových soudců a také předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně...

27. července 2026  15:42,  aktualizováno  17:36

Huť přijde o své „Hradčany“. Kdo si je chce vyfotit, měl by to udělat, říká ředitel

Generální ředitel Nové huti Ostrava Radek Strouhal má manažerské zkušenosti...

Loňský rok skončil pro ostravskou Novou huť výraznou ztrátou. Její další osud se pojí i s elektrickou obloukovou pecí za 17 miliard korun. Huť ji chce spustit za tři roky. A co bude s areálem...

27. července 2026  17:36

Triumf švábů. Generace Z zahnala Módího do kouta, obětoval věrného ministra

Příznivci indické satirické Lidové strany švábů (CJP) oslavují v ulicích Nového...

Indická mladá generace po týdnech protestů slaví první vítězství. Ministr školství Dharméndra Pradhán v sobotu podal demisi a premiér Naréndra Módí ji přijal. Ten přitom už léta jakoukoliv kritiku...

27. července 2026  17:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Předáno. Majitel si převzal od hasičů torzo 34. budovy, čeká ji náročná demolice

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v...

Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně hasiči v pondělí uzavřeli jeden z nejnáročnějších zásahů letošního roku. Ve 14.30 předal krajský ředitel Hasičského...

27. července 2026  15:56,  aktualizováno  17:13

Policie kontroluje upravené motory elektrokol. Problémem jsou hlavně kurýři

Premium
Důsledná kontrola. Policisté se chystají zkontrolovat zaparkovaný e-moped....

Lidé si upravují motory a baterie elektrokol. Policie se zaměřila hlavně na kontrolu kurýrů, představují riziko v dopravě města. Hrozí nejen nehody, ale i vznícení baterií.

27. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×