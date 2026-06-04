„Výjimky v tuto chvíli nejsou v plánu,“ doplnila.
Televize Nova znemožní přetáčení reklamy od 16. listopadu. O svém rozhodnutí už informovala operátory internetových televizí.
Informace o chystané změně se objevila také na oficiálním webu Novy, kde televize potvrzuje, že při zpětném zhlédnutí pořadů nebude možné reklamní bloky přeskakovat.
Nova zároveň vysvětluje, proč divák internetové televize musí reklamu sledovat, přestože za službu platí operátorovi. „Poplatek platíte operátorovi za to, že přes něj můžete televizi sledovat,“ uvádí televize na webu.
Nova navíc není jen provozovatelem televizního vysílání, ale také streamovací platformy Oneplay. Od července by se však měla služba od Novy oddělit a fungovat pod samostatnou společností CME Services, která bude zajišťovat její mezinárodní rozvoj. Uvedl to server Lupa.cz.
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Zákaz přetáčení reklamy jako první v Česku zavedla televize Prima v červnu 2022. Operátorům tehdy nabídla čtyři varianty řešení.
První možností je přeskočení reklamy po zhlédnutí části reklamního bloku. Druhou variantou je nahrazení klasické televizní reklamy kratší online reklamou. Třetí možností je, že operátor vykoupí práva na přeskakování reklam při zpětném sledování. Pokud není schopen zajistit ani jednu z předchozích variant, musí podle čtvrté možnosti přetáčení reklamy při zpětném přehrávání zcela zablokovat.
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Diváci, kteří chtějí sledovat pořady Primy bez reklam, mohou využít placenou službu iPrima Bez reklam.