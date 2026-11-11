„Chceme dál divákům přinášet kvalitní české seriály, zábavu, reality show i zpravodajství. To vyžaduje dlouhodobé a stabilní investice do původního obsahu, pro které potřebujeme předvídatelné financování. Reklama je jeho důležitou součástí a nové nastavení nám vytváří podmínky pro další rozvoj naší tvorby,“ vysvětlil generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.
TV Nova zároveň podle tiskové zprávy nabídla operátorům možnost nahradit při zpětném sledování původní televizní reklamu digitální. V takovém případě by diváci zhlédli první tři minuty reklamního bloku a zbytek mohli přetočit. Pokud operátoři nabídku nevyužijí, zůstává původní televizní reklama, kterou přetočit nelze.
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Přeskakování reklam u zpětného sledování zakáže i Nova. Změna přijde na podzim
Změna začne platit 18. listopadu a bude se týkat pouze volně dostupných programů TV Nova (tak zvaných FTA channels) - tedy Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action.
„Na Oneplay ponecháme v den odvysílání pořadu a během následujících tří dnů klasickou reklamu z lineárního vysílání. Od čtvrtého do sedmého dne ji budeme nahrazovat cílenou video reklamou,“ doplnil Grund koncem října v rozhovoru pro server MediaGuru.
Dodal, že IPTV, tedy šíření televizního vysílání prostřednictvím internetu namísto klasické antény, satelitu nebo kabelu, se zároveň stává hlavním zdrojem příjmu televizního obsahu v českých domácnostech.
„Dostáváme se tak do situace, kdy potřebujeme naše zdroje dále rozšiřovat, protože investice do vlastní tvorby stále významně navyšujeme. A přestože příjmy z televizní reklamy sice v celkovém mixu postupně snižují podíl, stále představují největší zdroj našich tržeb,“ doplnil.
Zákaz přetáčení reklamy jako první v Česku zavedla televize Prima v červnu 2022.