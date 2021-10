Poslední televizní předvolební debaty odvysílá Nova

První diskuze zástupců politických stran, hnutí nebo koalic, které by dle předvolebních průzkumů překročily hranici 5 % hlasů nutnou pro vstup do Sněmovny, ale zároveň nejsou umístěny mezi prvními třemi, se uskuteční ve čtvrtek 7. října. Od 17:00 ji bude moderovat Bára Divišová.

Televize se ale rozhodla oslovit i strany, které získaly v předvolebních průzkumech více než 4 %, aby vzala do úvahy i statistickou chybu, protože dvě strany skončily těsně pod pěti procenty.

Debata lídrů prvních tří stran, hnutí či koalic se uskuteční ten samý den od 20:00. Devadesátiminutovou diskuzi bude moderovat Rey Koranteng.

Za všechny strany a koalice přislíbili účast předsedové. „Bude to největší volební vysílání v historii naší televize. Budeme monitorovat i příjezdy jednotlivých politiků a získávat jejich dojmy před i po debatě,“ přidal detaily ředitel sekce zpravodajství a publicistiky na TV Nova Kamil Houska.

Debaty budou kromě TV Nova a TN LIVE ke zhlédnutí v přímém přenosu také na sociálních sítích.

Páteční ráno pak bude Nova věnovat servisním informacím, kterými diváky provede Pavel Svoboda.

Druhým vrcholem volebního programu na Nově bude sobotní kontinuální vysílání, které začne ve 13:00 na hlavní stanici TV Nova. Kromě sledování průběžných výsledků a dat ze statistického úřadu se mohou diváci těšit i na komentátory, politology či bývalé vrcholné politiky.

„Jsme moc rádi, že naše pozvání přijali například Petr Nečas, Jiří Paroubek nebo Bohumil Pečinka. Budeme mít k dispozici mapu, kde budeme ukazovat, jak se volilo v jednotlivých volebních okrscích. Každý se tedy bude moci podívat, jak volili lidé v jeho okolí,“ popsal Houska. Kontinuální vysílání pak volně přejde do Televizních novin. Na TN LIVE se diváci mohou těšit na program již od 12:00 – obsah se bude od hlavní stanice lišit, slíbila Nova.

„To však není zdaleka vše, co jsme si připravili. Kromě studia přímo na Barrandově budeme mít také dvě stanoviště přímo v centru Prahy, a to na Valdštejnském náměstí a u Rudolfina, odkud budeme přinášet průběžné výsledky. Naši reportéři se také vydají do sedmi volebních štábů největších stran a hnutí, aby divákům zprostředkovali atmosféru, náladu, první ohlasy a také pohledy do zákulisí. Na třech místech budeme mít i speciální mobilní studia,“ doplnil šéfredaktor zpravodajství Novy Michal Kratochvíl.

Sobotní kontinuální vysílání bude k dispozici i na Facebooku a YouTube.