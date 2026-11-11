Hvězdy na ledě nabídnou rodinnou podívanou plnou emocí, lesku i strhujících výkonů. Show se bude vysílat živě z pražských Letňan.
„Krasobruslení i lední hokej mají v Česku a na Slovensku silnou tradici a přinesly nám řadu výjimečných úspěchů. U televizních obrazovek jsme společně prožívali napínavé souboje, radovali se z vítězství a fandili osobnostem, které spojovaly celé generace. Hvězdy na ledě jsou pro nás příležitostí navázat na tuto tradici velkolepou show, jež spojí sportovní výzvu s hudbou, emocemi a jedinečnou atmosférou živého vysílání,“ popsala programová ředitelka TV Nova a TV Markíza Silvia Majeská.
„Jde o mimořádně náročný projekt z hlediska přípravy i výroby. Těší mě, že díky spolupráci Novy a Markízy můžeme divákům nabízet takto ambiciózní formáty, jak to už roky děláme i v případě SuperStar. Síla této show spočívá také v tom, že ukáže známé osobnosti v situacích, v jakých je ještě neznáme. Budeme sledovat jejich odhodlání, pokroky i to, jak se vyrovnávají s neúspěchem a překonávají vlastní hranice. Naší ambicí je nabídnout kvalitní rodinnou zábavu, u níž si každý najde své favority a bude jim držet palce,“ dodala.
Britský originál Dancing on Ice si za dvě dekády vysloužil pověst jedné z nejnáročnějších, ale zároveň divácky nejúspěšnějších televizních show ve Velké Británii. Přilákal celou řadu slavných osobností - na brusle se nebála postavit ani hvězda Pobřežní hlídky Pamela Anderson, legendární fotbalový brankář Arsenalu David Seaman nebo olympijská šampionka v atletice Kelly Holmes.
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V rolích hlavních trenérů, mentorů a porotců v show téměř dvě desetiletí stáli Jayne Torvill a Christopher Dean, autoři nejslavnějšího krasobruslařského volného programu všech dob na Ravelovo Bolero. Na zimních olympijských hrách v Sarajevu 1984 jím přepsali dějiny sportu a jejich zisk maximálních možných známek za umělecký dojem je dodnes zapsán v Guinnessově knize rekordů.
Jména hvězdných účinkujících odtajní obě televize v následujících týdnech. „Přímý přenos je čistý adrenalin a spojení s krasobruslením tenhle pocit ještě násobí,“ doplnil režisér a kreativní producent Pepe Majeský.
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„Ať už děláte SuperStar, Českého slavíka nebo taneční show Let’s Dance, vždycky hledáte tu správnou jiskru mezi lidmi před kamerou. V Hvězdách na ledě dáme dohromady osobnosti z různých světů a postavíme je před mimořádně tvrdou zkoušku. Vidět lidi, které znáte z úplně jiných rolí, jak překonávají strach a riskují na hraně možností, bude fantastický zážitek nejen pro diváky v obývácích, ale i pro nás v přenosovém voze,“ připojil.