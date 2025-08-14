Televizní noviny zjednodušují logo, změní se i další grafické prvky

„Víme, že pro našeho diváka je klíčové vizuální sdělení, tedy to, co na obrazovce vidí. Proto jsme se rozhodli, že všechny používané prvky jako například informační lišty ještě očešeme,“ doplnil ředitel zpravodajství Novy Kamil Houska.
Úpravu připravoval interní kreativní tým pod vedením Petra Závorky, který má zpravodajské grafiky na starosti.
Nova změnila logo, nekonečná smyčka je symbolem propojení s diváky
Loni televize Nova po sedmi letech změnila vizuální identitu své hlavní stanice. Stalo se tak u příležitosti oslav 30. narozenin. Hlavním grafickým prvkem loga je takzvaná nekonečná smyčka.