Z Nova Gold se stala Nova Krimi, diváci se tam potkají s oblíbenými detektivy

Autor:
  17:00
Stanice Nova Gold se změnila na Nova Krimi. Chce oslovit nové diváky a zároveň přirozeně navazuje na současné publikum dřívější stanice Nova Gold. Přejmenování stanice bylo automatické, ze strany diváků není nutný žádný zásah ani další nastavení. Hlasem Nova Krimi jsou herci Dana Černá a Marek Holý.

Z Nova Gold se stala Nova Krimi

„Každá naše značka má jasně dané místo a smysl. Nova Krimi vznikla pro diváky, kteří hledají jistotu, klid a příběhy s jasným rozuzlením. Navazuje na úspěch Nova Gold, ale dává jí nový vizuální rámec, který odpovídá zaměření stanice a nabídce, kterou chce přinášet,“ popsal generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.

Stanice se zaměří na osvědčený program.

Televizní noviny zjednodušují logo, změní se i další grafické prvky

„Nova Krimi rozšiřuje prostor pro diváky tolik žádané detektivní příběhy. Na obrazovce se znovu potkají s oblíbenými detektivy ze seriálu Columbo, Mentalista, Můj přítel Monk a Inspektor George Gently, Myšlenky zločince nebo Kriminálka Las Vegas. Každý z nich má svou osvědčenou metodu a své rituály, díky nimž vše do sebe zapadá a případ se zdárně vyřeší,“ objasnila programová ředitelka Novy Silvia Majeská.

Změna přinesla vedle nového názvu i nový vizuální styl stanice.

Témata: TV Nova, Nova Gold

