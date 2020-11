Z televizních speciálů k volbám v USA diváky nejvíce zaujal ten na Nově

Ve 2:42 odstartoval 4. listopadu na Nově v přímém přenosu sedmihodinový speciál USA 2020: Volební noc, který zaujal 21,74 procent diváků u televizních obrazovek v cílové skupině 15 až 54 let.

Mezi osmou a devátou hodinou ráno pak přenos na Nově sledovalo v průměru 128 tisíc diváků starších čtyř let.

„Přípravě volebního speciálu jsme věnovali dlouhé měsíce a kladli jsme důraz nejen na výběr zajímavých hostů, ale také na živé vstupy přímo z místa dění. Divákům jsme se snažili navíc srozumitelnou formou vysvětlit komplikovanost amerického volebního systému i to, proč jsou volby daleko za Atlantikem klíčové pro celý svět. V neposlední řadě jsme se pak nevěnovali jen číslům a výsledkům, ale hovořili i o zákulisí Bílého domu a detailně rozebrali oba prezidentské kandidáty,“ popsal ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska.

Výsledky, aktuální informace a celkové volební zpravodajství z USA moderoval Rey Koranteng a Michaela Indráková. Ve studiu zpovídali politology, amerikanisty i bývalé vysoce postavené české politiky. Televize Nova měla ve Spojených státech dva reportážní štáby, jeden přímo ve Washingtonu.

ČT přilákala více diváků než při minulých volbách

Třináctihodinový volební speciál České televize odstartoval už před půlnocí v úterý 3. listopadu na zpravodajské stanici ČT24. Do šesti hodin ráno, tedy prvních sedm hodin vysílání, sledovalo ČT24 9,42 procent diváků, kteří byli v danou dobu u obrazovek. Následně se k vysílání ČT24 přidala do devíti hodin i ČT1, sledovalo ji v průměru 88 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 14,08 procent, uvedla ČT v tiskové zprávě.

Volební speciál ČT24 pokračoval až do středečního poledne, v průměru jej zhlédlo 147 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 16,93 procent. Od deváté hodiny ranní do dvanácti hodin jej sledovalo 212 tisíc lidí starších patnácti let.

Vzhledem k průběhu a nejasnému výsledku voleb zůstala celá řada diváků u ČT24 i po celou středu. Od začátku Americké volební noci a v průběhu středy si pustilo zpravodajství České televize na ČT24 a ČT1 dohromady 3,38 milionu diváků, o téměř 250 tisíc více než u voleb v roce 2016.