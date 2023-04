Prima bude o korunovaci vysílat už od pondělí, Nova jí věnuje celou sobotu

CNN Prima NEWS rozsáhlé celotýdenní speciální vysílání odstartuje už s pondělním Novým dnem. Atmosféru přímo z místa popíše trojice reportérů – Anna Kadavá, Patrik Kaizr, Daniel Konewka – a navíc spolupracovnice Tereza Hepburn. Do vysílání se ale zapojí i reportéři CNN International.

„Na CNN Prima NEWS jsme připravili speciální vysílání mimořádného rozsahu, na kterém se budou podílet desítky našich lidí i kolegové ze CNN International. Pokryjeme všechny zásadní události před korunovací, během ní i po ní. Dostaneme diváky přímo do centra dění, mezi běžné Brity a díky rozšířené realitě ukážeme zblízka a detailně i to, co jinak zůstává očím veřejnosti skryto,“ slíbil šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Pavel Štrunc.

Sobotním korunovačním dnem pak provede diváky od rána do 11:00 Terezie Tománková. „Je to událost, kterou bude sledovat celý svět. A mně je ctí být u toho pro diváky CNN Prima NEWS,“ uvedla Tománková.

Samotná korunovace a vše kolem ní od 11:00 až do Hlavních zpráv bude pod taktovkou Markéty Fialové a Karla Voříška.

„Pár speciálů jsme s Markétou už moderovali, i když, jak v nadsázce říkáme, zatím jsme byli specialisté hlavně na poslední rozloučení (princ Philip, královna Alžběta II.), takže korunovace je vítaná změna. Našich sedm hodin nepřetržitého vysílání bez reklam je sice velká výzva, ale na přípravách pracuje šikovný zpravodajský tým, který určitě neponechá nic náhodě,“ připojil Voříšek.

„Bude to exkluzivní podívaná. Těším se na společnost Karla ve studiu i krále Karla III. v Británii,“ dodala Fialová.

Přímým přenosem samotné korunovace diváky provedou bývalý ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky Miroslav Sklenář, exministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, historik Hynek Fajmon a zástupkyně šéfredaktora Expres.cz Barbora Koukalová.

Tuto událost bude Prima mimořádně vysílat od dopoledne až do pozdního odpoledne bez reklam.

Moderátory a jejich hosty doplní analýzy zajímavostí ze zákulisí královské rodiny a další atraktivní data, které zprostředkují vedoucí zahraniční redakce Matyáš Zrno a moderátorka Karolina Hošek.

A díky moderní technologii rozšířené reality (AR) uvidí diváci CNN Prima NEWS detailně přímo ve studiu například to, kolik stojí či váží korunovační klenoty nebo kolik je na nich diamantů, případně, co všechno skrývá zlatý královský kočár. Chybět nebude ani detailní 3D mapa cesty královského kočáru od Buckinghamského paláce k Westminsterskému opatství a zpět.

Nova posílá do Londýna štáb

TV Nova, která bude mít v Londýně svůj štáb, zahájí vysílání ke korunovaci v sobotu 6. května už pět minut před osmou speciální Víkendovou Snídaní s Danou Morávkovou a Janem Čenským. Tematické bloky věnované tomu nejlepšímu z britské monarchie budou prokládány informačními vstupy a návštěvami zajímavých hostů.

V 11:00 se ze zpravodajského studia přihlásí moderátorská dvojice Veronika Petruchová a Martin Čermák, kteří budou mít na starosti zpravodajské pokrytí celého dne. Přímý přenos samotného ceremoniálu pak živě okomentují Michaela Indráková a Michal Kratochvíl.

„Na korunovaci se připravujeme již řadu týdnů. Kromě speciálního dopoledního vysílání plánujeme také intenzivní zpravodajské pokrytí, a to formou komentovaného přímého přenosu, kdy se diváci dozvědí nejen detaily ze života britské královské rodiny, ale také význam jednotlivých kroků ceremoniálu, nebude chybět ani pohled odborníků či další zajímavosti,“ popsal ředitel zpravodajství Novy Kamil Houska.

„Britská královská rodina je pro nás stále velmi atraktivním tématem, rádi sledujeme příběhy králů a královen, princů a princezen, vnímáme silnou tradici, ale i skandály a neotřelé novinky,“ doplnil šéfredaktor zpravodajství TV Nova a komentátor přímého přenosu Michal Kratochvíl.

„Královská svatba Harryho a Meghan zaujala stovky milionů lidí na celé planetě a my věříme, že podobný, ne-li větší ohlas bude mít i korunovace Karla III., bude to totiž poprvé po sedmdesáti letech,“ připojil Kratochvíl.