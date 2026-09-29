Nova se podělí o práva na NHL s Primou. Fanoušci uvidí až 24 zápasů týdně

„Česko a Slovensko dlouhodobě patří mezi trhy s nejvášnivějšími a nejaktivnějšími fanoušky NHL. Těší nás, že můžeme navázat na úspěšnou spolupráci s Novou a rozšířit vysílání také o Primu,“ uvedl mediální zástupce NHL David Proper.
Dodal, že cílem je fanouškům ještě více přiblížit jejich oblíbené týmy i české a slovenské hráče, kteří se v NHL prosazují. „Díky širší dostupnosti v televizním vysílání i na streamovacích platformách můžeme oslovit nové publikum a dále posílit pozici NHL v obou zemích,“ míní Proper.
Nova nabídne přenosy na stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2 a prostřednictvím Oneplay. Vybraná utkání, včetně všech zápasů NHL Monday Night Hockey, budou dostupná také ve volném vysílání na Nova Action v Česku a Dajto na Slovensku. Prima přenosy odvysílá na volně dostupné stanici Prima sport a prostřednictvím prima+.
V prvních třech kolech play-off Stanley Cupu si Nova a Prima rozdělí přenosy z jednotlivých sérií. Kompletní finále Stanley Cupu budou moci fanoušci sledovat u obou vysílatelů. Vedle přímých přenosů zahrnuje dohoda také práva na sestřihy jednotlivých utkání a další oficiální pořady NHL.
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„NHL je pro nás dlouhodobě jednou z klíčových soutěží. Hokej má v Česku mimořádně silnou tradici a zájem o zámořskou ligu podporuje i výrazné zastoupení našich hráčů. Nově budeme moci při výběru utkání lépe zohlednit, co domácí publikum zajímá, a častěji tak zařazovat duely s českou stopou,“ připojila ředitelka akvizice sportu a placených kanálů TV Nova Anna Lenerová.
K tomu Nova připojí doprovodný obsah v podobě pravidelných přehledů toho nejdůležitějšího.
Po celou sezonu se o vysílání postará zkušený tým redaktorů a komentátorů Nova Sport, který fanoušci NHL dlouhodobě znají. Program doplní také pravidelný týdenní pořad se sestřihy a nejdůležitějšími momenty ze zámoří. První duel nové sezony nabídnou Nova Sport 1 a Oneplay už v úterý 29. září, kdy proti sobě nastoupí Carolina Hurricanes a Florida Panthers. Hokejový večer odstartuje ve 22:00 předzápasovým studiem a samotné utkání začne ve 23:05.
Část utkání zůstane dostupná i ve volném vysílání. Nova Action během sezony odvysílá 20 zápasů. Mezi nimi budou všechny duely NHL Monday Night Hockey a vybraná víkendová utkání v časech příznivých pro domácí fanoušky. Atraktivní podívanou nabídne Nova Action například v sobotu 10. října od 19:05, kdy Boston Bruins v čele s hvězdným Davidem Pastrňákem vyzvou tým Philadelphia Flyers. Chybět nebude ani speciální předzápasové studio.
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„Pro řadu diváků je navíc velkou výhodou, že si noční přenosy mohou na Oneplay pustit později, v čase, který jim vyhovuje,“ připomněla Lenerová.
Na Oneplay si mohou utkání pustit až sedm dní zpětně nebo sledovat sestřihy toho nejdůležitějšího. Širokou hokejovou nabídku Oneplay doplňuje více než 400 přenosů z domácí Tipsport extraligy, zápasy Champions Hockey League a nově také Univerzitní liga a hokejový pořad Krosček na stanici Oneplay Sport 2.
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NHL bude i nadále jedním z pilířů sportovní nabídky skupiny Nova, která chce zámořskému hokeji věnovat ještě větší prostor. Oneplay zároveň propojí NHL s dalšími významnými hokejovými soutěžemi a obsahem ve své nabídce.