Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nova se podělí o práva na NHL s Primou. Fanoušci uvidí až 24 zápasů týdně

Autor:
  10:00
Po celou sezonu se o vysílání NHL postará zkušený tým redaktorů a komentátorů...

Po celou sezonu se o vysílání NHL postará zkušený tým redaktorů a komentátorů Nova Sport, který fanoušci NHL dlouhodobě znají. | foto: Oneplay Sport

Po celou sezonu se o vysílání NHL postará zkušený tým redaktorů a komentátorů...
Stanice Oneplay Sport otevírá ve STAGES HOTEL Prague nové multifunkční zázemí,...
Stanice Oneplay Sport otevírá ve STAGES HOTEL Prague nové multifunkční zázemí,...
Stanice Oneplay Sport otevírá ve STAGES HOTEL Prague nové multifunkční zázemí,...
6 fotografií
Hokejoví fanoušci se mohou v sezoně 2026/27 těšit na širší nabídku přenosů NHL. Nova a Prima totiž přinesou v základní části až 24 utkání týdně. Každý z vysílatelů bude mít k dispozici 14 zápasů, z toho deset exkluzivně a čtyři dostupné oběma televizním skupinám. Spolupráce vychází z nové dohody, že Nova poskytne Primě část televizních práv na NHL. Vybraná utkání budou dostupná také ve volném vysílání.

„Česko a Slovensko dlouhodobě patří mezi trhy s nejvášnivějšími a nejaktivnějšími fanoušky NHL. Těší nás, že můžeme navázat na úspěšnou spolupráci s Novou a rozšířit vysílání také o Primu,“ uvedl mediální zástupce NHL David Proper.

Dodal, že cílem je fanouškům ještě více přiblížit jejich oblíbené týmy i české a slovenské hráče, kteří se v NHL prosazují. „Díky širší dostupnosti v televizním vysílání i na streamovacích platformách můžeme oslovit nové publikum a dále posílit pozici NHL v obou zemích,“ míní Proper.

Nova nabídne přenosy na stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2 a prostřednictvím Oneplay. Vybraná utkání, včetně všech zápasů NHL Monday Night Hockey, budou dostupná také ve volném vysílání na Nova Action v Česku a Dajto na Slovensku. Prima přenosy odvysílá na volně dostupné stanici Prima sport a prostřednictvím prima+.

V prvních třech kolech play-off Stanley Cupu si Nova a Prima rozdělí přenosy z jednotlivých sérií. Kompletní finále Stanley Cupu budou moci fanoušci sledovat u obou vysílatelů. Vedle přímých přenosů zahrnuje dohoda také práva na sestřihy jednotlivých utkání a další oficiální pořady NHL.

Oneplay Sport rozšiřuje hokejový program. Startuje nová show Krosček

„NHL je pro nás dlouhodobě jednou z klíčových soutěží. Hokej má v Česku mimořádně silnou tradici a zájem o zámořskou ligu podporuje i výrazné zastoupení našich hráčů. Nově budeme moci při výběru utkání lépe zohlednit, co domácí publikum zajímá, a častěji tak zařazovat duely s českou stopou,“ připojila ředitelka akvizice sportu a placených kanálů TV Nova Anna Lenerová.

K tomu Nova připojí doprovodný obsah v podobě pravidelných přehledů toho nejdůležitějšího.

Po celou sezonu se o vysílání postará zkušený tým redaktorů a komentátorů Nova Sport, který fanoušci NHL dlouhodobě znají. Program doplní také pravidelný týdenní pořad se sestřihy a nejdůležitějšími momenty ze zámoří. První duel nové sezony nabídnou Nova Sport 1 a Oneplay už v úterý 29. září, kdy proti sobě nastoupí Carolina Hurricanes a Florida Panthers. Hokejový večer odstartuje ve 22:00 předzápasovým studiem a samotné utkání začne ve 23:05.

Část utkání zůstane dostupná i ve volném vysílání. Nova Action během sezony odvysílá 20 zápasů. Mezi nimi budou všechny duely NHL Monday Night Hockey a vybraná víkendová utkání v časech příznivých pro domácí fanoušky. Atraktivní podívanou nabídne Nova Action například v sobotu 10. října od 19:05, kdy Boston Bruins v čele s hvězdným Davidem Pastrňákem vyzvou tým Philadelphia Flyers. Chybět nebude ani speciální předzápasové studio.

Prima sport rozšiřuje program. Od nové sezony nabídne přenosy z Maxa ligy

„Pro řadu diváků je navíc velkou výhodou, že si noční přenosy mohou na Oneplay pustit později, v čase, který jim vyhovuje,“ připomněla Lenerová.

Na Oneplay si mohou utkání pustit až sedm dní zpětně nebo sledovat sestřihy toho nejdůležitějšího. Širokou hokejovou nabídku Oneplay doplňuje více než 400 přenosů z domácí Tipsport extraligy, zápasy Champions Hockey League a nově také Univerzitní liga a hokejový pořad Krosček na stanici Oneplay Sport 2.

Oneplay Sport rozšiřuje hokejovou nabídku. Na obrazovky míří Univerzitní liga

NHL bude i nadále jedním z pilířů sportovní nabídky skupiny Nova, která chce zámořskému hokeji věnovat ještě větší prostor. Oneplay zároveň propojí NHL s dalšími významnými hokejovými soutěžemi a obsahem ve své nabídce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Nezvyklý klid, krabice a odér tisíců cigaret. Projděte si uzavřené Vinohradské divadlo

Vinohradské divadlo před generální rekonstrukcí (17. září 2026)

Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Noční požár ubytovny v Trutnově. Dvěma lidem plameny odřízly cestu ven

Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)

V Trutnově v pondělí večer vyhořela ubytovna. Když hasiči dorazili k dvoupodlažní budově na Středním Předměstí, z okna jednoho z pokojů v patře už šlehaly plameny. Po nastavovacím žebříku hasiči...

29. září 2026  10:05

Imunita Čechů? Orchestr, který se nedá naladit jedním tlačítkem, říkají experti

Vysíláme
Jana Vydláková, vedoucí Ambulance klinické imunologie a alergologie PLM, IKEM a...

O imunitu se podle průzkumů zajímá většina Čechů, skutečně se o ni ale stará jen menší část z nich. Odborníci přitom varují před představou, že obranyschopnost lze jednoduše „nakopnout“ vitaminy či...

29. září 2026

Nova se podělí o práva na NHL s Primou. Fanoušci uvidí až 24 zápasů týdně

Po celou sezonu se o vysílání NHL postará zkušený tým redaktorů a komentátorů...

Hokejoví fanoušci se mohou v sezoně 2026/27 těšit na širší nabídku přenosů NHL. Nova a Prima totiž přinesou v základní části až 24 utkání týdně. Každý z vysílatelů bude mít k dispozici 14 zápasů, z...

29. září 2026

Chybějí mi blízcí a běžné okamžiky, říká o svém úspěchu německý DJ Boris Brejcha

Maskovaný německý DJ Boris Brejcha

Ve světě elektronické taneční hudby (EDM) patří německý DJ Boris Brejcha již dvě desetiletí k etablovaným hudebním producentům. Maskovaný hudebník a autor hitů jako Gravity nebo Purple Noise proslul...

29. září 2026  9:56

Stovka židovských osadníků bránila návratu palestinské rodiny, zraněni byli i policisté

ilustrační snímek

Tři izraelští policisté byli v noci na úterý zraněni při násilnostech více než stovky židovských osadníků proti Palestincům na Izraelem okupovaném Západním břehu. Osadníci zapalovali domy a auta v...

29. září 2026  9:46

Hasič na čtyřkolce spěchal k zásahu, cestou srazil otce se synem

Hasiči ze Sušice na Klatovsku havarovali po cestě k výjezdu. Muž na čtyřkolce...

Nehodou skončil pondělní výjezd dobrovolných hasičů ze Sušice na Klatovsku. Hasič, který jel na čtyřkolce za svými kolegy, srazil po cestě otce s malým synem. Oba skončili v péči lékařů.

29. září 2026  9:41

USA zakázaly dovoz vybraného zboží z Kanady. Premiér Carney se důsledků nebojí

ilustrační snímek

Ve Spojených státech začal od úterý platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa prezidenta...

29. září 2026  9:35

Firemní vánoční dárky 2026 s nápadem pro každého

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Firemní vánoční dárek může potěšit zaměstnance, posílit vztahy s klienty a přirozeně připomenout vaši značku. Jak letos vybrat správný produkt, nastavit rozpočet a využít personalizaci? Přinášíme...

29. září 2026  9:33,  aktualizováno  10:36

Suchou nohou přes plumlovskou přehradu. Z vody vystoupila hráz původního rybníka

Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...

Z plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila kamenná hráz středověkého rybníka Zlechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého...

29. září 2026  9:26

Další problém Dědkova hnutí. Kandidát použil v kampani maily pacientů

Předvolební akce nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice. Na snímku...

Nové politické hnutí miliardáře Petra Dědka Srdcem pro Pardubice má další problém, poté co využilo sportovní klub k agitaci. Předseda hnutí a čtyřka na kandidátce do voleb, praktický lékař pro...

29. září 2026  9:14

Bezkonkurenční showman. Robbie Williams vystoupí na Colours of Ostrava

Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)

Prvním oznámeným jménem programu 24. ročníku Colours of Ostrava, který se uskuteční od 21. do 24. července, je britský zpěvák, hudebník a showman Robbie Williams. Do Ostravy přiveze své aktuální...

29. září 2026  9:04

Zemřela Petra Wünschová. Zakladatelce centra pro týrané děti Locika bylo 52 let

Petra Wünschová, ředitelka Centra Locika.

Ve věku 52 let zemřela Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA, které se věnuje pomoci týraným dětem. Smutnou zprávu oznámilo centrum na sociálních sítích. Locika bylo prvním...

29. září 2026  7:38,  aktualizováno  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde