Analýza: Třetina očkovaných diskutujících zvažuje, že na třetí dávku nepůjde

Podle analýzy společnosti Newton Media bylo od zahájení očkování 20. září do 10. listopadu zveřejněno ve vybraných tradičních médiích přes

1 500 příspěvků.



Každý obyvatel Česka starší 15 let si tak mohl přečíst, vyslechnout či zhlédnout 39 příspěvků týkajících se posilující vakcíny. Zvýšené povědomí o třetí dávce se projevilo i v debatách v sociálních médiích, kde toto téma rezonovalo napříč všemi diskusemi o covid-19. Celkem bylo na sítích zaznamenáno téměř 10 tisíc příspěvků s celkovým dosahem devět milionů zobrazení, uvádí Newton Media v tiskové zprávě.

Skoro třetina příspěvků zveřejněných v tradičních médiích vyznívala vůči podávání třetí dávky pozitivně.

„Nejčastěji zaznívaly pozitivní postoje z úst ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nebo předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka. Nejvíce redakčního obsahu bylo však věnováno Andreji Babišovi, který se po aplikaci třetí dávky stal pro média jakýmsi symbolem již podstoupeného přeočkování,“ vypočetl analytik Newton Media Ondřej Polivka.

Naproti tomu kritický nebo nejednoznačný postoj vůči třetí dávce byl v tradičních médiích zastoupen jen v 3 % článků.

„Opatrný postoj k podávání třetí dávky vyjadřovala hlavně šéfka pražské laboratoře Synlab Anabela Čížková, lékař Martin Balík nebo imunoložka Jiřina Bartůňková. Veškeré zcela odmítavé postoje zazněly ve sledovaném období na webu Parlamentní listy.cz, kde mezi hlavní kritiky třetí dávky patřili imunoložka Zuzana Krátká, Roman Šmucler, Robert Fico, Lukáš Pollert, Jan Hnízdil a předseda České lékařské komory ve Zlíně Jaromír Bernátek,“ doplnil Polivka.

V sociálních médiích pak rezonovalo téma třetí dávky nejvíce v diskusích na Facebooku (66 % zmínek) a v diskusních sekcích zpravodajských webů (26 %). Nejaktivnější byli čtenáři serveru Aeronet.cz, kde se kumulovalo nejvíce diskusních příspěvků týkajících se třetí dávky.

Zatímco v tradičních médiích dominovaly články se vstřícným přístupem k přeočkování, v sociálních médiích byla podle Newton Media názorová skladba zcela opačná. Převažovala zde negativní stanoviska diskutujících vůči třetí dávce (44 %), naopak pozitivních výroků byla pouhá desetina (13 %). Autory ambivalentních příspěvků (7 %) byli převážně lidé, kteří absolvovali dvě dávky a s tou třetí zatím váhají anebo nesouhlasí s její plošnou aplikací.

Příčiny odmítaní třetí dávky jsou různé

„Autoři 20 % příspěvků zmiňují, že jsou očkováni. Celá třetina z nich však zvažuje, že třetí dávku nepodstoupí,“ poznamenala analytička Alena Zachová ze společnosti Newton Media.

Příčiny toho, proč tito diskutující odmítají třetí dávku, jsou různé. Nejčastěji vycházejí ze strachu z nežádoucích účinků, který je živen negativními příběhy o třetí dávce kolujícími na sociálních sítích anebo špatnými zkušenosti v jejich okolí. Lidé často také argumentují lékařskými autoritami, které neschvalují plošnou aplikaci třetí dávky v populaci.

Opakovaně se objevuje i nedůvěra vůči fungování vakcín. Někteří diskutující se chtějí rozhodnout o třetí dávce až na základě reálné výše protilátek v krvi. „Je patrné, že řada těch, kteří absolvovali dvě dávky, se v debatách začíná přiklánět ke skupině odmítající očkování, která je v sociálních médiích výrazně hlasitější. Tento trend představuje komunikační výzvu pro politickou i odbornou reprezentaci,“ upozornila Zachová.

Mezi lídry debaty na sítích bychom ale podle Newton Media marně hledali politické osobnosti. Andrej Babiš svými příspěvky diskusi příliš nevyvolával a stejně tak nevýrazný byl Adam Vojtěch.

Samotné ministerstvo zdravotnictví publikovalo k třetímu očkování pouze tři tweety a stejný počet facebookových příspěvků, které však velkou odezvu nepřinesly. Naopak diskusi vyvolal facebookový post České pirátské strany k tématu očkování.

Česká pirátská strana Stav covidové epidemie je opět alarmující. Nemocnice již někde omezují neakutní péči a objevují se první případy zavírání škol. Současná vláda opakuje stejné chyby jako loni či toto jaro a vyviňuje se z odpovědnosti. Přitom máme veškeré informace k tomu, aby se loňská situace nemusela opakovat.



Jak problém napravit?



Očkování

Na Twitteru zase sklidil úspěch tweet influencerky Anny Šulcové , který získal přes 2,2 tisíce reakcí.

Anna Šulcová @annasulcova mám radost, že babička jde ve čtvrtek na 3. dávku oblíbit odpovědět

„Asi 15 % společnosti zásadně odmítá očkování a to se již tři čtvrtě roku nemění,“ doplnil psycholog a sociolog STEM Nikola Hořejš.

„Jsou to do velké míry lidé, kteří ‚systému‘, tedy institucím a médiím, příliš nedůvěřovali již před tím. A také lidé, kteří se v informační pandemii nezorientovali. Odmítání vakcín pro ně je často symbolické, jde o odmítnutí celého přístupu státu ke covid-19. Těch, kteří věří extrémním dezinformacím o vakcínách, je odhadem do 5 %,“ dodal Hořejš.

Mediální analýzu třetí dávky očkování provedla společnost Newton Media v rámci projektu Infomore.cz, který realizuje ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Tým analytiků z akademické i komerční sféry již téměř rok sleduje mediální pokrytí epidemie onemocnění covid-19 a poukazuje na dobrou i špatnou praxi v šíření informací k pandemii. Projekt, podpořený Technologickou agenturou ČR, byl nedávno oceněn v mezinárodní soutěži mediálních analytiků AMEC Awards, kde uspěl v kategorii zaměřené na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace.