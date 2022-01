Newton Media: Očkování dětí proti koronaviru na sítích podporují 3 % diskutujících

Očkování dětí od pěti do 11 let proti nemoci covid-19 začalo loni 13. prosince. Podle Newton Media, která od 19. října do 19. prosince sledovala reakce na sítích, rezonuje debata nejvíce na Facebooku, kde bylo zveřejněno 73 % všech příspěvků a v menší míře v diskusích pod články zveřejněnými na zpravodajských serverech (24 % příspěvků). Na Twitteru, Instagramu či YouTube se téma očkování dětí objevuje minimálně.

Do debaty podle analýzy výrazně zasáhl Karel Janeček, který během vyhlášení hudební ankety Český slavík zkritizoval protiepidemická opatření vlády a očkování dětí. V následujících dnech po jeho vystoupení se objem debat na sítích ztrojnásobil. Výrazný dosah mělo na sociálních sítích také vyjádření epidemiologa Jiřího Berana, který se v článku Parlamentních listů postavil „proti očkování dětí, mladých a zdravých lidí zastaralou vakcínou“.

„Pouhá 3 % příspěvků zveřejněných ve sledovaném období na sítích se staví k dětské vakcinaci proti nemoci covid-19 pozitivně. Naopak vakcínu odmítalo 36 % diskutujících a po vystoupení Karla Janečka počet negativních příspěvků dále narostl na 42 %,“ vypočetla spoluautorka analýzy Martina Maňhalová ze společnosti Newton Media.

„Uživatelům nejvíce vadí, že vakcíny nejsou dostatečně prověřeny a obávají se jejich negativních dlouhodobých účinků na dětský organismus. Často také argumentují, že očkování je pouze byznysem politiků a farmaceutických firem a vakcína podle nich stejně není účinná,“ uvedla další z autorek analýzy Nikola Kopáčová.

Uživatelé, kteří se staví k očkování kladně, naopak uvádějí, že je zodpovědné děti naočkovat a chránit tak jejich zdraví. Jiní uváděli, že by měli být očkováni všichni, včetně dětí, aby se omezilo šíření nemoci. Tito diskutující rovněž podle Newton Media zdůrazňují důvěru v doporučení kvalifikovaných odborníků.

V období od 20. září do 10. listopadu 2021 se Newton Media věnovala v jiné analýze třetí posilující dávce u dospělých, kterou pozitivně hodnotilo 13 % diskutujících. „Ukazuje se tedy, že vakcinace dětí vyvolává daleko větší kontroverze než očkování dospělých,“ poznamenala Maňhalová.

Mediální analýzu očkování provedla Newton Media v rámci projektu Infomore.cz, který realizuje ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Lékařskou fakultou Mendelovy Univerzity v Brně.