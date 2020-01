S koncem roku zavřelo Newseum, muzeum o médiích skončilo kvůli penězům

14:00 , aktualizováno 14:00

Poslední den roku 2019 byl také posledním dnem provozu washingtonského muzea Newseum. To přes 11 let přibližovalo práci novinářů. Soukromá instituce zavřela kvůli dlouhodobým finančním problémům. Rozsáhlá sbírka exponátů se přesune do skladu a budova začne sloužit vysoké škole Johns Hopkins University.