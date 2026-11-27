Předseda hnutí STAN Vít Rakušan ve středeční debatě v Olomouci v rámci turné „Opozice jinak“ při obhajobě veřejnoprávních médií zpochybnil roli komerčních médií během mimořádných událostí. Jako příklad uvedl ničivé povodně ze září 2024.
„Byl jsem ministr vnitra, byly povodně a myslíte, že nějaké soukromé médium, které chce vydělávat, vám každou hodinu bude vysílat informace pro občany? Myslíte si, že to udělá někdo jiný než Česká televize a Český rozhlas?“ ptal se Rakušan.
|
Vedení redakce iDNES.cz se ohrazuje proti výrokům Víta Rakušana o komerčních médiích
Proti jeho výrokům se důrazně ohradil Jiří Hrabák, tehdejší generální ředitel nejposlouchanější komerční rozhlasové stanice a současný jednatel Rádia Impuls.
„Jeho dnešní slova jsou neuctivá, protože znevažují práci stovek novinářů všech soukromých médií včetně rádií, televizí a zpravodajských webů, jde tak o další marginalizaci role privátních médií,“ uvedl Hrabák.
Rakušanovo líčení role komerčních médií podle něj neodpovídá tomu, jak během povodní jednotlivé redakce pracovaly. Celoplošné Rádio Impuls tehdy okamžitě opustilo zavedené programové schéma a přešlo do speciálního vysílacího režimu.
„Pan exministr vnitra Rakušan se zásadně mýlí. Není pravda, že by soukromá média během povodní 2024 neinformovala veřejnost,“ zdůraznil Hrabák.
Reportéři Impulsu vysílali přímo ze zaplavených oblastí, hovořili se záchranáři i obyvateli zasaženými povodněmi. „S velkým vypětím odváděli fantastickou a náročnou práci,“ připomněl jednatel rádia.
Se stejným nasazením podle něj pracovala také centrální redakce v Praze, která pravidelně informovala posluchače o vývoji situace a sledovala jednání krizových štábů. Ve vysílání přitom zaznívaly i výroky vládních představitelů včetně samotného tehdejšího ministra vnitra Víta Rakušana.
Hrabák vnímá Rakušanovo vyjádření nejen jako znevažování práce novinářů, ale také v širším kontextu debaty o postavení soukromých a veřejnoprávních médií a jejich financování.
„Bereme to jako snahu o obhajobu posledního zvyšování koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím,“ uzavřel jednatel Rádia Impuls.