Návštěvnost webů v říjnu vzrostla, lidé četli o zimě i úmrtí Karla Gotta

Informace o úmrtí Karla Gotta ovlivnila podle měření návštěvnost webových stránek v kategorii zpravodajství, společenské magazíny a bulvární magazíny. Nejvyšší návštěvnost tyto weby zaznamenaly 2. října, například u společenských magazínů vzrostla toho dne návštěvnost o 1,4 milionu reálných uživatelů a dosáhla tak denního vrcholu 1,9 milionu uživatelů. Počet návštěvníků digitálních bulvárních médií se zvýšil o 700 tisíc na 2,3 milionu uživatelů a zpravodajských serverů o 600 tisíc na 2,9 milionu uživatelů.

Meziměsíční nárůst návštěvnosti činil u zpravodajství 8 až 11 % v závislosti na jednotlivých platformách, u bulvárních magazínů 12 až 23 % a u společenských magazínů 12 až 19 %. Zařízením s největším nárůstem návštěvnosti u všech uvedených kategorií byl tablet.

V říjnu se ale zvýšila návštěvnost většiny internetových kategorií. S nástupem podzimu lidé podle měření NetMonitor hledali rady a tipy jak připravit obydlí na zimu či správně zazimovat zahradu. Rostla proto návštěvnost kategorií Bydlení – obsah (12 % z mobilních telefonů a 9 % z klasických PC) a Zájmové servery, hobby, které zaznamenaly největší nárůst počtu uživatelů na tabletech (14 %) a dále na mobilních telefonech (10 %).

S příchodem chladnějšího počasí rovněž začali lidé trávit více času doma, a proto rostl počet uživatelů internetových rádií a televizí – návštěvnost kategorie TV, rádia se zvýšila především na klasických PC a telefonech a to o 9 %. Rostla návštěvnost webů v kategorii IT servery, mobilní a digitální technologie a to o 12 až 16 % podle jednotlivých zařízení.

NetMonitor je výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti webových stránek a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice. Zadavatelem projektu NetMonitor je Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a dodavatelem výzkumu je mezinárodní společnost Gemius.