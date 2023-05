Netflix aktualizuje sdílené účty, za člena mimo domácnost si připlatíte

„Netflix účet byl a je určený pouze pro jednu domácnost. Všichni, kdo v této domácnosti žijí, mohou Netflix používat, ať jsou kdekoli - doma, na cestách, na dovolené - a využívat jeho nové funkce, jako jsou Převést profil a Správa přístupu a zařízení,“ napsal Netfilx v tiskové zprávě.

V té upřesňuje, že služba je určena pouze pro vlastníka účtu a lidi, kteří s ním bydlí „pro vaši domácnost“, píše se ve zprávě.

Uživatelům radí, aby si pohlídali, kdo všechno má k profilu přístup. Radí se ze zařízení, která nemají mít přístup, odhlásit a zvážit změnu hesla.

Pokud chce uživatel sdílet Netflix s uživatelem mimo domácnost, měl by podle Netflixu nově převést profil do nového členství, které ale bude platit. Nový člen navíc bude moci sdílet netflixový účet za 79 korun za měsíc, uvádí společnost. U položky je ovšem hvězdička, která upřesňuje, že funkce extra účtu není v současné době k dispozici pro předplatitele účtované prostřednictvím partnerů Netflixu.

Netflix pak na webu dodává, že „Členové navíc mají svoje vlastní účty a hesla, ale za jejich členství platí osoby, které je do Netflixu pozvaly. Počet vašich míst pro členy navíc určuje typ vašeho předplatného,“ píše se v Centru zákaznické podpory.

„Uvědomujeme si, že naši členové mají pestrou škálu možností zábavy. Proto i nadále intenzivně investujeme do široké nabídky nových filmů a televizních pořadů. Ať už máte jakýkoli vkus, náladu nebo nebo jazykové preference a bez ohledu na to, s kým se díváte, najdete na Netflixu vždy něco, na co se budete chtít podívat,“ dodává provozovatel.