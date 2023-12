Netflix poprvé zveřejnil sledovanost. Podívejte se, jaký je nejoblíbenější seriál

První série seriálu o agentovi FBI v Bílém domě vynesla Netflixu od ledna do června více než 812 milionů hodin sledování. Úspěšný byl i komediální hororový seriál Wednesday, thrillerový televizní seriál Ty a prequel k úspěšnému romantickému seriálu Bridgertonovi - Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových, který seriálu Bridgertonovi dějově předchází.

Netflix zveřejnil informace o sledovanosti více než 18 tisíc titulů, které tvoří 99 procent veškeré jeho sledovanosti, a všech titulů, které diváci sledovali více než 50 tisíc hodin. Velké zastoupení má i neanglicky mluvená produkce, která tvoří 30 procent sledovanosti, zejména tituly v korejštině a ve španělštině.

Americký streamovací gigant od roku 2021 zveřejňuje seznam deseti nejsledovanějších titulů Top 10 a také seznam nejoblíbenějšího obsahu na základě výkonnosti pořadů během prvních 91 dnů na platformě. Tato nová zpráva však jde ještě dál.

Screenshot traileru filmu Noční agent od Netflixu

Netflix čelí tlaku, aby zvýšil transparentnost, vzhledem k tomu, že Hollywoodem otřásly stávky organizované odbory scénáristů a herců. Ti mimo jiné požadovali větší podíl na zisku, který firma díky jejich práci vytváří.

„Je to významný krok vpřed pro Netflix a pro naše odvětví,“ uvedla společnost. Že by k němu Netflix přiměly diskuse s odbory, ale spoluředitel firmy Ted Sarandos podle agentury AFP popřel. Podnik podle něj údaje nezveřejňoval, aby nepomáhaly případným konkurentům, ale „časem tak vytvořil atmosféru nedůvěry“. „Věříme, že informace o sledovanosti (obsažené) v této zprávě (...) poskytnou tvůrcům a našemu odvětví jasnější obraz o našich divácích a o tom, co je zajímá,“ napsal Netflix.