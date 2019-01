Německý svaz novinářů varuje před cestami do Turecka

12:00 , aktualizováno 12:00

Německý svaz novinářů zrazuje žurnalisty a blogery od cest do Turecka, a to i na soukromou dovolenou. Organizace se tak rozhodla poté, co tam byl minulý týden údajně zadržen německý občan a obviněn z propagandy pro teroristickou organizaci. Na Facebooku propagoval vznik nezávislého kurdského státu.