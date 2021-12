10 nejlepších článků na iDNES Premium za rok 2021. Vyzkoušejte za 1 Kč

Členové iDNES Premium mají přístup k prémiovým článkům na iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz a také k různým bonusům v podobě e-knih zdarma, audioknih nebo filmů. Také k exkluzivním soutěžím, jako je vánoční soutěž o televizi, kávovary nebo kuchyňský robot a různým exkluzivním slevám. Každý čtenář si členství v iDNES Premium může vyzkoušet za 1 Kč, další měsíce pak stojí 39 Kč. Podívejte se, jaké prémiové články byly v uplynulém roce nejúspěšnější:

Je jedním z nejchytřejších Čechů, ale jako robot nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním učitel, prostě jenom velmi milý. Fakt, že když si před nějakými patnácti lety nechal změřit IQ, testy u něj opakovaně ukázaly hodnotu přes 200 bodů, ho nechává úplně chladným – a to přestože průměr v populaci je 100 a IQ přes 130 mají jen 2 procenta lidí na světě.

Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát za den. Doma s partnerem, s dětmi, v práci se šéfem, s podřízenými. Radim Pařík je vyjednavač profesionál. V byznysu dohodl smlouvy za desítky miliard korun. „Vy pracujete s emocemi člověka, se vzorci chování a od toho se odvíjejí strategie vyjednávání,“ říká v rozhovoru pro magazín Víkend.

Jde o největší problém současné medicíny, a to bez ohledu na covid-19 - Alzheimerova nemoc, nejčastější typ demence. Tou na světě trpí odhadem přes 50 milionů lidí. A jejich počet v důsledku stárnutí populace strmě stoupá. Česko? Odhady hovoří o 180 tisících lidí (a to dvakrát více žen než mužů). U 1,2 milionu Čechů se pak nemoc rozvíjí, a nevědí to. Dosud neexistoval lék, který by neodvratný průběh Alzheimerovy nemoci zvrátil. „To už není pravda,“ říká neurolog Tolar.

Poté co nyní třicetiletá Nela v roce 2017 přežila brutální znásilnění a pokus o vraždu, život se jí převrátil naruby. „Po napadení jsem nejdřív byla hrozně silná a snažila se všem říkat, jak jsem v pohodě. Potom mě ale dostihl posttraumatický syndrom,“ vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz. Pokusila se o sebevraždu.

Jak krutí byli soudci, drábové a panstvo? Co si sedlák mohl dovolit, a za co dostal oprátku? Proč bylo právo v praxi často shovívavější než psané zákony? Jaké tresty padaly za smilstvo či potrat? O tom vypráví profesor Jaroslav Čechura, přední znalec mikrohistorie, jenž se zabývá životy a vztahy obyčejných lidí.

Sedm hlavních hříchů jsme si přejmenovali. Z neřestí jsme vytvořili ctnosti, a tak se možná není čemu divit, že se mezilidské vztahy rozpadají. Podle prof. Jaroslava Maxmiliána Kašparů (70) přibývá nešťastných, bezradných a opuštěných lidí, kteří si nevědí se životem rady. „My jsme totiž ztratili kromě jiných věcí i kus toho, co měli naši předci, a to byl zdravý selský rozum. Jsme jako bludní Holanďané, kteří ztratili směr...“

Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš, už třetí v řadě slavné neurochirurgické dynastie, o šťourátku v mozku, hezkých operacích a taky o tom, jak si člověk může urychlit stařeckou demenci. Jméno nového přednosty je na vstupních dveřích Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol ještě jen provizorně přelepené. Vladimír Beneš nejmladší se této funkce ujal na začátku října.

Nadváhu má v Česku až 44 procent mužů a 31 procent žen. A obezitu dalších 20 procent mužů a 18 procent žen. Statisíce z nich kvůli tomu trpí cukrovkou a dalšími nemocemi, jež souvisejí s poruchami energetického metabolismu. Profesor Michal Anděl radí, jak upravit životní styl, abychom se poruchám metabolismu, tzv. metabolickému syndromu, vyhnuli.

Jak velká musí být síla, která člověka dožene k tomu, že si sám dobrovolně vezme život? Jaké jsou poslední myšlenky toho, kdo se rozhodne vlastní rukou odejít ze světa? A lze plány na sebevraždu včas odhalit? „V některých případech je možné u člověka zachytit varovné signály, a tím zmařit jeho úmysl vzít si život,“ říká psychiatr Cyril Höschl. „Ale je řada případů, kdy člověk své plány pečlivě skrývá a chová se tak, aby svým okolím nebyl odhalen. V takovém případě zasáhnout a pomoci nelze.“

Přežít své dítě. Pro každého rodiče ta nejhorší představa. Teprve dvacetiletý hokejista Ondřej Buchtela zemřel loni v červenci na rakovinu srdce. Jeho maminka Eva o něm nyní vydává knihu. V upřímném rozhovoru vzpomíná i na poslední chvíle synova života.