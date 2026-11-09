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Nikoho nediskriminujeme, migranty můžeme donutit odejít, řekla Le Penová

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Marine Le Penová (30. června 2024)

Marine Le Penová (30. června 2024) | foto: Reuters

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Marine Le Penová hovoří s médii při příchodu k soudu v Paříži. (30. září 2024)
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Žhavá favoritka na budoucí francouzskou prezidentku Marine Le Penová rozhodně odmítla, že by se ona nebo její strana posouvaly k extremismu a fašismu. V nedělním pořadu 60 Minutes americké stanice CBS zároveň také tvrdila, že ve Francii není žádná rasová diskriminace.

„Nic takového neexistuje. Tyto myšlenky sem nebudete importovat,“ reagovala na otevření tématu rasové diskriminace moderátorem Trevorem Phillipsem. „Ve Francii neexistuje žádná diskriminace,“ řekla také a dodala, že Francie je „nejméně rasistická“ země na světě.

Agentura AFP nicméně upozornila, že studie francouzského ochránce práv z roku 2024 označila „vnímaný původ“ za hlavní faktor diskriminace při hledání zaměstnání ve Francii.

Phillips zmínil, že mladí lidé na demonstracích v souvislosti s ní mluví o strachu z fašismu, a zeptal se jí: „Jste fašistka?“

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„Ne, absolutně ne. Podporujeme politický pluralismus. V našem politickém programu není žádný prvek fašismu,“ reagovala. Když moderátor namítl, že před 20 lety lidé o ní a její straně mluvili jako o extremistech, a ptal se, zda se změnili Francouzi, nebo ona, odpověděla: „Nedovolím lidem říkat, že se Francie stala extremistickou.“

„Francouzi mě postupem času poznali. Změnila se Francie? Myslím, že je to konec jedné kapitoly. Je to konec světa, světa postaveného na bezuzdné globalizaci. Už několik let jsme svědky velkého návratu národů. A myslím, že je to dobrá věc,“ pokračovala.

V rozhovoru se dostalo také na rozdílný pohled na integraci cizinců mezi USA a Francií. „Věříme, že ten, kdo do naší země imigruje, musí splynout s národním společenstvím. Vy máte spíše něco jako vrstvený dort: každá komunita může žít vedle sebe a přitom si zachovat své vlastní zvyky. Takto my věci nevnímáme,“ popsala.

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„Pokud někdo přijde a řekne: ‚Nenávidím vás, pohrdám vaší kulturou, nechci respektovat vaše zákony,‘ tak mu prostě řekneme: ‚Podívejte se, pane, dveře jsou dokořán.‘ A v tomto ohledu bychom vás k odchodu mohli i přinutit,“ odpověděla pak Le Penová na otázku, zda by jako prezidentka řekla lidem, kteří nepřijímají francouzský způsob života, aby se vrátili do země původu.

Le Penová vede v průzkumech

Nejnovější průzkumy veřejného mínění ukazují, že by Le Penová v prezidentských volbách, které se budou v zemi konat příští rok na jaře, s velkým náskokem vyhrála.

Například z průzkumu agentury Toluna Harris Interactive vyplývá, že v prvním kole by zvítězila se 34 až 36 procenty hlasů. Do druhého kola by s ní postoupil vůdce krajní levice Jean-Luc Mélenchon s 18 až 19 procenty, Le Penová by ho v něm ale snadno porazila.

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Průzkum, který se uskutečnil minulý týden, testoval pět scénářů a Mélenchon postoupil do druhého kola ve všech z nich. Předchozí průzkum z října přisoudil Le Penové v prvním kole 35 až 37 procent hlasů. Podle průzkumu ze srpna od téže agentury by Mélenchon postoupil do druhého kola jen ve třech scénářích z pěti, ale Le Penová by ho ve druhém kole podle tehdejších preferencí porazila ve vysokém poměru 68 ku 32 procentům.

Pětasedmdesátiletý Mélenchon, který kandiduje do nejvyššího úřadu již počtvrté v řadě a jemuž v posledních volbách v roce 2022 do druhého kola chybělo 421 308 hlasů, v sobotu před několika desítkami tisíc svých příznivců v Le Bourget u Paříže prohlásil: „Mám jen jeden rozumný návrh: změnit se musí všechno.“

S programem o více než 1000 bodech hodlá snížit volební věk na 16 let, vrátit hranici pro odchod do důchodu na 60 let, zdanit bohaté, zavést moratorium na umělou inteligenci a nahradit ústavu Páté republiky novou. Chce také vyvést Francii ze Severoatlantické aliance. Kritici ho obviňují z podněcování nepokojů a antisemitismu a ze vstřícnosti vůči Moskvě, což on odmítá.

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Současný prezident Emmanuel Macron, jemuž na jaře skončí druhý a poslední mandát, podle Reuters odchází značně neoblíben a za sebou zanechává vyprázdněný politický střed a slabou ekonomiku. To otevírá prostor stranám tvrdé linie, jako jsou Le Penové Národní sdružení (RN) a Mélenchonova Nepodrobená Francie (LFI).

První kolo voleb je plánováno na 18. dubna, druhé na 2. května. Le Penová prohrála ve druhém kole v letech 2017 a 2022 s Macronem, Mélenchon dosud z prvního kola nepostoupil.

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