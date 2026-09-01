„Nový formát pořadu Nedělní debata na ČT1 a ČT24 oslovil celkem 857 tisíc diváků starších patnácti let. Hlavní část politické debaty mezi 12:00 a 13:00 sledovalo v průměru 417 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 27,92 %,“ uvedl pro iDNES.cz Radek Konečný z tiskového odboru České televize.
Nový formát pořadu přinesl i technologické a interaktivní prvky. Česká televize zapojila do vysílání dotazy a reakce diváků, výroky veřejných činitelů a expertů, které se v reálném čase promítaly přímo na obrazovku a moderátoři je průběžně vkládali do diskuse s hosty.
|
Nová Debata ČT: Střet o lídra opozice, pád preferencí i vládního kandidáta na Hrad
Na rozdíl od březnové premiéry, která na sociálních sítích vyvolala vlnu reakcí, tentokrát debata rozruch nevzbudila. Březnové provizorium, které bezprostředně následovalo po odchodu Václava Moravce, totiž sklidilo kritiku. Mediální analytik ze serveru Mediář Jan Potůček tehdejší vysílání označil za „velký amatérismus“ a vytkl mu rušivou ozvěnu z natáčení na chodbě, režijní chyby i slabší politické obsazení oproti konkurenci.
|
ČT opouští stín Moravce i experimenty. Volí konzervativnější styl, říká o debatě expert
Česká televize změnila formát politické diskuse po odchodu Václav Moravec, ten veřejnoprávní televizi opustil letos v březnu po 21 letech. Jeho pořad Otázky Václava Moravce televize pravidelně vysílala od roku 2004, Moravec televizi již krátce opustil mezi dubnem a srpnem 2005. Svůj odchod oznámil na konci Otázek Václava Moravce, do kterých dostal pozvání nynější předseda Sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Ten si předtím opakovaně stěžoval, že ho tým Otázek Václava Moravce dlouhodobě odmítal pozvat.
|
ČT nasadí za Moravce dvojici moderátorů. Místo Otázek se bude vysílat jiný pořad
Poslední díl Otázek Václava Moravce, které uváděl známý moderátor, měl rekordní sledovanost – nejvyšší od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Pořad si pustilo 705 tisíc diváků, tedy třetina lidí, kteří právě sledovali televizi.