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Nedělní debata na ČT zaujala. Politickou diskusi sledovaly statisíce diváků

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  9:30
Nová debata ČT slíbila nový formát, dynamiku a interaktivní přístup.. (30....

Nová debata ČT slíbila nový formát, dynamiku a interaktivní přístup.. (30. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Příprava na start nové debaty v plném proudu. (30. srpna 2026)
Celkový pohled na nové, modernizované studio Nedělní debaty České televize,...
Moderátoři Nedělní debaty Lukáš Dolanský a Jana Peroutková
Příprava na start nové debaty v plném proudu. (30. srpna 2026)
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Česká televize představila novou podobu diskusního pořadu Nedělní debata, která nahradila předchozí formát. Podle výsledků sledovanosti si nový formát hlavní politické debaty veřejnoprávní televize diváky našel.

„Nový formát pořadu Nedělní debata na ČT1 a ČT24 oslovil celkem 857 tisíc diváků starších patnácti let. Hlavní část politické debaty mezi 12:00 a 13:00 sledovalo v průměru 417 tisíc diváků při podílu na sledovanosti 27,92 %,“ uvedl pro iDNES.cz Radek Konečný z tiskového odboru České televize.

Nový formát pořadu přinesl i technologické a interaktivní prvky. Česká televize zapojila do vysílání dotazy a reakce diváků, výroky veřejných činitelů a expertů, které se v reálném čase promítaly přímo na obrazovku a moderátoři je průběžně vkládali do diskuse s hosty.

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Na rozdíl od březnové premiéry, která na sociálních sítích vyvolala vlnu reakcí, tentokrát debata rozruch nevzbudila. Březnové provizorium, které bezprostředně následovalo po odchodu Václava Moravce, totiž sklidilo kritiku. Mediální analytik ze serveru Mediář Jan Potůček tehdejší vysílání označil za „velký amatérismus“ a vytkl mu rušivou ozvěnu z natáčení na chodbě, režijní chyby i slabší politické obsazení oproti konkurenci.

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Česká televize změnila formát politické diskuse po odchodu Václav Moravec, ten veřejnoprávní televizi opustil letos v březnu po 21 letech. Jeho pořad Otázky Václava Moravce televize pravidelně vysílala od roku 2004, Moravec televizi již krátce opustil mezi dubnem a srpnem 2005. Svůj odchod oznámil na konci Otázek Václava Moravce, do kterých dostal pozvání nynější předseda Sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Ten si předtím opakovaně stěžoval, že ho tým Otázek Václava Moravce dlouhodobě odmítal pozvat.

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Poslední díl Otázek Václava Moravce, které uváděl známý moderátor, měl rekordní sledovanost – nejvyšší od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Pořad si pustilo 705 tisíc diváků, tedy třetina lidí, kteří právě sledovali televizi.

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