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Nahou seznamku chválí i tvůrci světového formátu. ÓČKO připravuje pokračování

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  17:00
Pátá epizoda odvážně otevřela téma bisexuality i poznávání lehkých BDSM...

Pátá epizoda odvážně otevřela téma bisexuality i poznávání lehkých BDSM praktik, jako je například svazování při sexuálních hrátkách. Novinkou bylo použití pravidla z finské verze Naked Attraction, kdy produkce vyhověla přání prvního vyřazeného nápadníka, aby zůstal v anonymitě. Matěj, který si vybíral, se tak už nikdy nedozví, čí penis hodnotil. Ale to mu očividně nevadilo, protože si v boxech raději nechal čtyři představitelky něžného pohlaví. | foto: TV Óčko/Naked Attraction

Mirka dala na základě nahé přitažlivosti přednost řezníkovi před fotografem.
Coby „dolňáka“ Matěje zajímala pozadí účastníků.
Mirka si na nahém rande vybrala řezníka Martina.
Tomáš se na Jakuba z kabinky usmíval.
13 fotografií
První česko-slovenská řada Naked Attraction se zařadila mezi nejdiskutovanější televizní projekty posledních měsíců. Nahá seznamka otevřela veřejnou debatu o tělesnosti, vztazích i přirozenosti, získala pozitivní ohlas diváků i médií. Uznání přichází také od držitele světové licence. Televize ÓČKO už připravuje druhou řadu. Večer televize symbolicky uzavře první řadu a na podzim se už chystá pokračování.

„ÓČKO odvedlo vynikající práci při uvedení mezinárodního hitu Naked Attraction pro české a slovenské publikum. Nadšení i energie celého týmu jsou v produkci jasně vidět a těšíme se, až budeme tuto adaptaci představovat dalším zemím,“ uvedl CEE Sales Manager společnosti All3Media Ben Packwood.

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Pořad Naked Attraction se navíc neosvědčil jen jako televizní formát, ale i jako skutečná seznamka. „Z dvaceti televizních rande bylo úspěšných čtrnáct, polovina těchto dvojic navíc pokračovala v dalších schůzkách a budování vztahu, jedna z nich se dokonce zasnoubila,“ prozradil programový ředitel ÓČKA Alexandr Guha. „Když jsme tato čísla představili britské konzultantce licence, označila je za mimořádný úspěch i v mezinárodním srovnání,“ dodal.

Také data sledovanosti ukazují, že pořad nebyl jen provokativní zábavou pro úzkou skupinu diváků. V nadprůměrné míře si ho vybírali mladí lidé, vysokoškolsky vzdělané publikum i diváci z ekonomicky silnějších domácností.

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Silnou odezvu vyvolal také ve veřejném prostoru. Zuzana z podcastu Vyhonit ďábla ocenila, že „těla v Naked Attraction jsou častější než ta, která vidíme na Instagramu“. Redaktor Qultu Tomáš Plocek dodal, že pořad „pomáhá normalizovat různá těla, tvary i nedokonalosti, které má každý z nás“. Hana Trojanová z Poprasku označila Naked Attraction za unikátní feel-good pořad a youtuber MenT jej shrnul slovy: „Je to pořad, ve kterém lidi, co se rádi svlékají, můžou najít jiné lidi, kteří se rádi svlékají, což je naprosto v pohodě“.

Pozitivně hodnotí účast v pořadu také samotní soutěžící. Například Roman (27) ji označil za „velmi obohacující“, Braňo (42) mluví o „úžasné atmosféře a krásných lidech“ a Martina (32) dodala: „Byl to super zážitek stát v tom boxu“.

Do nové řady Naked Attraction se už před spuštěním castingu hlásily stovky zájemců

První řada nahé seznamky se symbolicky uzavře ve středu 1. července ve 22:00, kdy ÓČKO odvysílá speciální díl Best Of s nejvýraznějšími momenty celé série. Ještě před ním nabídne Naked Warm Up, pohled do zákulisí natáčení a témata, která během první řady nejvíce rezonovala.

Přes léto se program ÓČKA ponese ve znamení hudby a letní atmosféry. Čtvrteční večer nabídne playlist Do plavek, sobotní Naked maratony vystřídají letní hity Summer Hits a Party Ride. „Na léto se oblékneme, abychom se na podzim mohli zase svléknout,“ uvedla s úsměvem moderátorka Monika Timková.

Na podzim se totiž Naked Attraction vrátí s druhou řadou. Diváci se mohou těšit na nové studio, nové účastníky a podle stále probíhajícího castingu také na dosud největší zájem žen, které se rozhodly hledat lásku bez masek – a bez oblečení.

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