Ačkoli stanice Óčko vysílá zahraniční epizody Naked Attraction již pět let, teprve lokální adaptace vyvolala skutečný zájem diváků. Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction přilákala čtrnáctkrát více diváků než zahraniční epizody vysílané ve stejném čase, oznámila televize v tiskové zprávě.
První díl pořadu Naked Attraction Česko a Slovensko (8. října 2025) | foto: Óčko TV

Tereza Osladilová si v Naked Attraction vybírala z pěti mužů.
Tereza Osladilová a Monika Timková
Tereza Osladilová v Naked Attraction
Enn v pořadu Naked Attraction
Prvních pět epizod nahé seznamky Naked Attraction CZ & SK si na Óčku nenechalo ujít 718 tisíc unikátních diváků starších 18 let. Průměrná sledovanost každého premiérového dílu činí 122 tisíc diváků ve věku 18 až 69 let, což odpovídá 8,09% podílu na sledovanosti v daném čase.

Díky tomu se Óčko zařadilo mezi nejsledovanější stanice – u mladších cílových skupin dokonce obsadilo první nebo druhou příčku. Další diváci sledovali Naked Attraction CZ & SK na streamovacích platformách prima+ a JOJ play.

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Téměř polovinu dospělých diváků (41 %) tvoří lidé ve věku 25 až 44 let, což je trojnásobek oproti běžnému televiznímu vysílání. U této skupiny dosahuje pořad průměrného podílu na sledovanosti 17,49 %, přičemž Óčko je v době vysílání jejich první volbou. Rozložení diváků podle pohlaví je vyrovnané, doplnila televize.

„Navzdory některým komentářům o zábavě pro dno společnosti se ukázalo, že Naked sledují lidé vzdělaní a s nadstandardní životní úrovní,“ přiblížil socioekonomické složení publika programový ředitel Óčka Alexandr Guha. Mezi diváky ve věku nad 25 let má 23 % vysokoškolské vzdělání, což je o 70 % více než u televizního vysílání obecně, 24 % diváků pochází z domácností s vyššími příjmy a vzděláním, což je o polovinu více než u běžného televizního publika.

Vybrala bych stejně. Timková o natáčení Naked Attraction i o tom, jak se seznamuje

Každou epizodu doprovází podcast s moderátorem Vítkem Zachem, který nabízí zákulisní pohledy i odborné rozbory témat jako gay dating, fetiš kódy nebo vliv pornografie na vztahy.

Účastníci, kterým se nepodařilo najít lásku, dostávají druhou šanci v pořadu OneBlade Naked: Druhá šance.

Součástí pořadu jsou také edukativní animace, které vycházejí z vědeckých studií a bourají stereotypy o lidském těle a seznamování. Témata zahrnují například mužské piercingy, rozmanitost ženské anatomie, tanec jako odraz sexuálního sebevědomí nebo rozdíly ve velikosti penisu.

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Do konce roku se diváci mohou těšit na dalších pět epizod a dva sestřihy. V roce 2026 pak Óčko plánuje odvysílat deset nových dílů. Premiéra nového dílu Naked Attraction CZ & SK se vysílá vždy ve středu od 22:00 na Óčku nebo na platformách prima+ či JOJ play.

