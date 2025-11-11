Prvních pět epizod nahé seznamky Naked Attraction CZ & SK si na Óčku nenechalo ujít 718 tisíc unikátních diváků starších 18 let. Průměrná sledovanost každého premiérového dílu činí 122 tisíc diváků ve věku 18 až 69 let, což odpovídá 8,09% podílu na sledovanosti v daném čase.
Díky tomu se Óčko zařadilo mezi nejsledovanější stanice – u mladších cílových skupin dokonce obsadilo první nebo druhou příčku. Další diváci sledovali Naked Attraction CZ & SK na streamovacích platformách prima+ a JOJ play.
|
Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka
Téměř polovinu dospělých diváků (41 %) tvoří lidé ve věku 25 až 44 let, což je trojnásobek oproti běžnému televiznímu vysílání. U této skupiny dosahuje pořad průměrného podílu na sledovanosti 17,49 %, přičemž Óčko je v době vysílání jejich první volbou. Rozložení diváků podle pohlaví je vyrovnané, doplnila televize.
„Navzdory některým komentářům o zábavě pro dno společnosti se ukázalo, že Naked sledují lidé vzdělaní a s nadstandardní životní úrovní,“ přiblížil socioekonomické složení publika programový ředitel Óčka Alexandr Guha. Mezi diváky ve věku nad 25 let má 23 % vysokoškolské vzdělání, což je o 70 % více než u televizního vysílání obecně, 24 % diváků pochází z domácností s vyššími příjmy a vzděláním, což je o polovinu více než u běžného televizního publika.
|
Vybrala bych stejně. Timková o natáčení Naked Attraction i o tom, jak se seznamuje
Každou epizodu doprovází podcast s moderátorem Vítkem Zachem, který nabízí zákulisní pohledy i odborné rozbory témat jako gay dating, fetiš kódy nebo vliv pornografie na vztahy.
Účastníci, kterým se nepodařilo najít lásku, dostávají druhou šanci v pořadu OneBlade Naked: Druhá šance.
Součástí pořadu jsou také edukativní animace, které vycházejí z vědeckých studií a bourají stereotypy o lidském těle a seznamování. Témata zahrnují například mužské piercingy, rozmanitost ženské anatomie, tanec jako odraz sexuálního sebevědomí nebo rozdíly ve velikosti penisu.
|
Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci
Do konce roku se diváci mohou těšit na dalších pět epizod a dva sestřihy. V roce 2026 pak Óčko plánuje odvysílat deset nových dílů. Premiéra nového dílu Naked Attraction CZ & SK se vysílá vždy ve středu od 22:00 na Óčku nebo na platformách prima+ či JOJ play.