První série seznamovací show zasáhla více než 1,3 milionu diváků v kategorii 18+ a stala se nejsledovanějším formátem stanice. K tomu se přidal i úspěch na sociálních sítích – obsahy vycházející z pořadu překročily hranici 105 milionů zhlédnutí, což z Naked Attraction udělalo jeden z nejvýraznějších fenoménů české popkultury posledních let, doplnila televize v tiskové zprávě.
Sociální sítě Óčka se zaměřily i na komunikaci citlivých témat vycházejících z jednotlivých epizod, jako vlivu erotického průmyslu na vztahy, LGBT+ témata nebo odvahy a potřeby intimity u seniorů či účastníků se zdravotním znevýhodněním.
Pořad Naked Attraction zaznamenal mimořádnou popularitu u diváků do 34 let. Zatímco televizi obecně sledují mladí lidé (18–34 let) pouze na úrovni 30 % diváků 18+, u Naked se tento rozdíl zcela smazal a mladí sledovali pořad ve stejné míře jako celá dospělá populace. Podobný efekt se projevil i u vysokoškolsky vzdělaných diváků ve věku 25+, kteří sledují televizi na úrovni 70% ratingu všech dospělých, ale u Naked se tento poměr vyrovnal a vysokoškoláci sledovali pořad stejně intenzivně jako celá populace 18+.
Výrazný nárůst se projevil také u diváků z domácností s nejvyšší socioekonomickou úrovní. Ti u běžné televize dosahují 70% ratingu všech dospělých, zatímco u premiér Naked tento poměr vzrostl na 80 %.
Nejvyšší share zaznamenala premiéra druhého dílu 15. října 2025, která dosáhla 8, 81% podílu na sledovanosti mezi dospělými 18+. V době vysílání této premiéry bylo Óčko třetí nejsledovanější televizí v Česku, připomíná tisková zpráva.
Kromě hlavní show představilo Óčko i tematické rozhovory Naked Warm Up k jednotlivým epizodám s experty a členy tvůrčího teamu a také partnerský pořad aftershow One Blade Naked s moderátorem Vítkem Zachem.
Jako experiment výběru partnera čistě podle fyzické přitažlivosti přinesl pořad oproti zahraničním verzím vysokou úspěšnost. Z celkem 20 oblečených rande se ve 14 případech potvrdila vzájemná sympatie a účastníci si tak kromě zážitku ze studia odnesli i zážitek ze skvělého rande. Polovina těchto dvojic navíc pokračovala i v dalším setkávání – ať už šlo o přátelství s výhodami nebo snahu o budování vážnějšího vztahu, doplnila stanice.
Nyní, téměř rok po natáčení, pokračují tři vztahy, včetně jednoho česko-slovenského gay páru, a jednoho zasnoubení. Účastníci, kteří lásku přímo v pořadu nenašli, se v rámci zpovědnic bezprostředně po natáčení shodli, že jim účast zvýšila sebevědomí. Někteří účastníci si navíc našli partnera po odvysílání pořadu přímo mezi diváky, kteří oslovili tvůrce pořadu o zprostředkování kontaktu.
První série se zúčastnilo 105 lidí z celého Česka i Slovenska. Anatomické rekordy drží slovenští účastníci, ať už co se týká celkové výšky (nápadník v modrém boxu v 20. dílu), tak délky penisu (účastník v žlutém boxu ve 22. dílu). Nahá seznamka ukázala rozmanitost, ať už z hlediska věku, identit.
„Ke všem se přistupovalo bez rozdílu, díky čemuž pořad dokázal, že každý se může někomu líbit. Pořad také ukázal, že lze otevřeně mluvit o často přehnaně tabuizovaných tématech,“ doplnil dramaturg pořadu a programový ředitel Óčka Alexandr Guha.
Óčko se nyní vrací k zahraničním verzím pořadu, konkrétně ukáže nahé Švédy a Němce. Zároveň televize vysílá reprízy všech dílů první česko-slovenské série a odvysílané epizody lze najít i na platformách prima+ a JOJ Play. Po úspěchu první série byla oznámena i druhá, na kterou se právě koná casting.