Za poslední čtyři roky přibylo lidí, které zprávy nezajímají, odhalil průzkum

11:00

Zpravodajství nesleduje 37 procent Čechů a Češek. Před čtyřmi lety to bylo 31 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, který pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) uskutečnila agentura Median mezi lidmi ve věku od 15 do 79 let. Zájemců o seriózní zpravodajství zůstává přibližně pětina.