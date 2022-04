Nadace Agrofert navýší rozpočet, podpoří samoživitelky i seniory

„Při naší každodenní práci v nadaci si všímáme, jak rychle se situace jednotlivých lidí zhoršuje. Na jedné straně inflace, brutální nárůst cen pohonných hmot a energií, a na druhé straně rodiče hendikepovaných dětí, kteří mají neustále příspěvek na mobilitu pouze 550 korun měsíčně,“ uvedla ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis.

A pokračovala konkrétním příkladem. „Jak může matka samoživitelka za tento příspěvek vozit svoje dítě do stacionáře? Když ho tam vozit nebude, tak její dítě přijde o možnost vzdělávání a socializace. Když ho tam vozit bude, vydá velkou část svých příjmů jen na pohonné hmoty. Je to naprosto šílená situace. Když nepomůže stát, pokusíme se o to z části alespoň my,“ slíbila.

Tento příklad byl jeden z mnoha, který byl základem pro rozhodnutí správní rady nadace k navýšení rozpočtu na podporu projektů až na 150 milionů korun. Peníze poslouží jako zdroj pro stávající fondy, mezi něž patří třeba Fond pro rodiče samoživitele, Fond rehabilitace nebo Fond automobil pro hendikepované, ale zejména pro rozvoj nových aktivit, které reagují na situaci roku 2022.

„Zejména hodláme podpořit lidi, kteří se starají o svoje blízké s hendikepem, ale nezbývají jim finance na pohonné hmoty, na úhradu energií nebo třeba na jídlo, dále hodláme více rozvíjet Sportovní centra Nadace Agrofert, jelikož jsme svědky situace, kdy musí řada rodičů zrušit sportovní a zájmové kroužky svých dětí jednoduše proto, že na ně nezbývají finance v rodinném rozpočtu,“ připojila další využití financí ředitelka nadace.

Podle ní budou děti moci sportovat s nadací za symbolický poplatek a podobně nadace podpoří i umělecké kroužky a základní umělecké školy. „Důvod je totožný jako u sportu. Chceme se hodně zaměřit i na podporu rehabilitací pro hendikepované, protože právě intenzivní rehabilitace skutečně pomáhají. Nejsou přitom placeny z veřejného pojištění,“ upřesnila Tornikidis s tím, že informace o všech novinkách a programech bude Nadace Agrofert zveřejňovat na webu.

„V letošním roce slavíme 10 let fungování Nadace Agrofert, od jejího založení jsme jednotlivcům i neziskovým organizacím přispěli více jak 571 milionů korun. S navýšením rozpočtu to bude více jak 721 milionů. Za situace, ve které se na hranici chudoby propadají i lidé ze střední třídy, kteří celý život poctivě pracovali a nikdy od státu nic nechtěli, považujeme za absolutně nutné rozšířit naši podporu o větší množství aktivit,“ uzavřela Zuzana Tornikidis.

Doplnila, že nadace počítá i s příspěvky na nedoplatky energií například pro seniorky, které nedosáhnou na příspěvek na bydlení ani na dávky hmotné nouze.