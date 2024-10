Generace Z vybrala Na vlně pomoci už 20 milionů na oběti povodní, sbírka pokračuje

Na úterním koncertě vystoupili umělci z mladé české hudební scény, jako jsou Sharlota, Renne Dang, Dominika Hašková s We Are Domi, Andrea Kalousová, Milan Peroutka, Marsell Bendig s Lucií Bikárovou, nebo Štěpán Hebík alias 7krát3.

Vzkazem všechny podpořila i americká zpěvačka LP. Společně s přítelkyní, českou modelkou, moderátorkou a Miss ČR 2018 Ivetou Maurerovou nahrála do přímého přenosu vzkaz.

„Je nám velice líto, že se tak krásné události nemůžeme zúčastnit osobně. Ale doufáme, že prostřednictvím tohoto videa můžete cítit naši lásku, sílu a podporu pro český lid. Byly jsme velmi smutné, když jsme se dozvěděly o nedávných událostech při záplavách, které zanechaly tolik lidí bez domova, práce a vzpomínek. Doufáme, že prostřednictvím této sbírky se všichni spojíme a pomůžeme těmto lidem z temných časů do světlejších,“ vzkázala LP.

Do projektu se zapojila i řada českých influencerů v čele s Čestmírem Strakatým, Karlem Kovářem alias Kovym nebo Martinem Carevem, kteří show restreamovali na svých účtech.

Sbírka stále běží, už se vybralo téměř 20 milionů korun. Více než polovinu do sbírky vložila společnost Kofola, která se rozhodla pomáhat přesto, že povodeň poničila její závody v Krnově, Hanušovicích a Litovli.

Diváci mohli během přenosu přispívat do sbírky s názvem #zlasky k lokalitám. Tu založila Kofola spolu s lokálním Spolkem Horní Dolní krátce po vypuknutí povodní a sama do ní na pomoc postiženým vložila 10 milionů korun. Další téměř dva miliony přidali samotní zaměstnanci firmy.

„Bylo úžasně sledovat, jaké úsilí vložil celý organizační tým do příprav a uspořádání koncertu. Šlo o jedinečný zážitek pro všechny přítomné, ale i ty, co vše sledovali na streamech,“ připojil zakladatel společnosti Kofola Jannis Samaras.

„Jsme rádi, že jsme mohli být u toho. Když se mladí dokážou spojit a využijí sílu sociálních médií k tomu, aby přispěli na dobrou věc, je to skvělé,“ dodal Samaras.

Sbírka stále běží

Pomoc postiženým oblastem stále trvá a sbírka je stále aktivní.

„Našim ambasadorům se opravdu podařilo na sociálních sítích zvednout vlnu pomoci a že mladí lidé také přispěli svým dílem k tomu, že se obětem povodní dostane tolik potřebná pomoc,“ uvedla zakladatelka BoldNews a iniciátorka projektu Na vlně pomoci Alice Mikulášová.

Přidala, že nejen umělci a influenceři, ale i mediální partneři bez zaváhání souhlasili s pokračováním pomoci. „Proto budou i v následujících týdnech nadále vyzývat své sledující k tomu, aby přispěli. Pomoc je totiž stále potřeba,“ doplnila.

„Osobně věřím, že to, v jaké míře se mladí lidé zapojili, inspiruje nejen jejich sledující, ale také další firmy,“ uvedla Mikulášová a poděkovala firmám Rohlík.cz a Škoda auto, bez kterých by se koncert nemohl po technické a produkční stránce realizovat, a také společnosti Bernard, která do sbírky krátce po jejím spuštění přispěla.

„Některé rodiny čelí rozhodnutí o demolici svých domovů, jiné musí své domy zcela přestavět. Tam už jednorázová drobná podpora nestačí. Proto jsme se rozhodli věnovat na sbírku #zlasky tři miliony korun, abychom pomohli aspoň nějaké konkrétní rodině vyřešit náročnou životní situaci. A bylo by skvělé, kdyby takových firem bylo více,“ přidal Stanislav Bernard, zakladatel stejnojmenného rodinného pivovaru.