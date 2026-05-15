Někdejší šéf ukrajinské armády Zalužnyj vystoupí s hlavním projevem zaměřeným na budoucnost Ukrajiny po skončení války a bezpečnostní situaci v Evropě. Právě bezpečnostní otázky dnes patří k jeho hlavním tématům. Nedávno varoval, že ani případné příměří nemusí znamenat konec hrozby další války, pokud nevznikne nový mezinárodní bezpečnostní systém, který zabrání Rusku znovu zaútočit.
Konference o Ukrajině
Někdejší šéf ukrajinské armády zároveň nedávno odmítl spekulace o možné kandidatuře na prezidenta Ukrajiny. Debaty o své politické budoucnosti označil za „hovory u piva“ a uvedl, že podobné otázky nebude řešit dříve, než na Ukrajině skončí válečný stav. I proto je jeho pražské vystoupení očekáváno s velkou pozorností nejen mezi diplomaty, ale i bezpečnostními experty.
Bývalý armádní velitel a stávající velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj je podle březnového průzkumu agentury Socis nejdůvěryhodnějším ukrajinským politikem, věří mu až 61,6 procenta Ukrajinců. Ačkoliv prezidentské volby vzhledem k neutuchající válce s Ruskem nejsou na Ukrajině na pořadu dne, Zalužného jméno je v souvislosti s případným prezidentským kláním skloňováno stále častěji.
Zalužnyj vystoupí ve středu večer na konferenci pořádané Českým rozhlasem Plus nazvané Křehká bezpečnost. Budoucnost Ukrajiny a evropského kontinentu. Dalšími hosty jsou český prezident Petr Pavel, bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore (podle něj Putin zprávami o možném mírovém jednání „vodí všechny za nos“) náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka nebo vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský.
„V éře Donalda Trumpa taky znovu dojde na kardinální otázku: není ukrajinská armáda hlavním esem v případném budování společné evropské obrany?,“ nastiňuje program konference šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.
Konferenci o Ukrajině pořádá už počtvrté a prezident Petr Pavel patří k pravidelným hostům. „Všemi čtyřmi ročníky naší konference se nám v různých podobách proplétají témata Ukrajiny, médií bezpečnostních výzev pro nás v Česku i pro celou Evropu. Letos jsme požádali výrazné osobnosti ukrajinské občanské společnosti, aby nám představily svou osobní vizi toho, jak bude jejich země fungovat až utichnou zbraně. Co budou největší výzvy a případné hrozby,“ dodal Pazderka.