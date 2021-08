MTV vysílá už 40 let. Kromě hudby nabízí i seriály a dokumenty

Osmdesátá a devadesátá léta byla ve znamení videoklipů a televize vůbec. Přestože od třetího milénia video štafetu přebral internet, respektive YouTube, legenda MTV se udržela dodnes.

„Šla totiž naproti diváckým preferencím a podařilo se jí vykopnout nové trendy. Fenomén reality show má totiž počátky právě u MTV, která tento formát zpopularizovala. A stejně jako v předešlých dekádách, i v novém tisíciletí umožnila vytvořit, případně udržet status vybraných celebrit. Kdo by si dodnes nepamatoval seriál Osbournovi,“ shrnula Erika Luzsicza, ředitelka společnosti AXOCOM, která na českém trhu stanici zastupuje.

Reality show nahlížející do soukromí zpěváka Ozzyho Osbourna a jeho rodiny se začala vysílat 5. března 2002 a ihned se katapultovala mezi historicky nejsledovanější pořady stanice. V témže roce dokonce získala ocenění Emmy. „Jen pro srovnání – jiná ikonická reality show, která skončila teprve nedávno – Držte krok s Kardashians –, se začala vysílat až 5 let po vstupu Osbournových na obrazovky,“ připomněla Luzsicza.

I v třetí dekádě nového tisíciletí se snaží MTV držet prst na tepu doby. Stanice patří do portfolia ViacomCBS, kam spadá rovněž VH1, CMT, POP TV, Paramount Netvork a Comedy Central. Celá tato skupina dostala nedávno nový název MTV Entertainment Group. Jejich studia stojí za produkcí dokumentů a úspěšných seriálů, které se objevily i na streamovacích platformách. Pod produkci MTV Entertainment Studios spadají Emily in Paris nebo Reno 911. Z dokumentů jde o The Real World Homecoming: New York nebo 76 Days.

„Přestože si tyto projekty běžný divák hned tak s MTV nespojí, síla značky zůstává i po 40 letech obrovská. Povědomí o značce MTV mělo ve věkové kategorii 13 až 49 let 98 % uživatelů. Jen pro srovnání u VH1 to bylo pouhých 55 % dotázaných,“ uvedla Luzsicza s tím, že data vychází z interního průzkumu ve 13 zemích provedeného v roce 2019.

Aktuálně se stanice stále může pochlubit, že vysílá ve více než 180 zemích světa, kde ji může sledovat až 1,4 miliardy diváků. Na sociálních sítích má dosah 700 milionů fanoušků.