Na obsahu z mistrovství se podílel tým předních reportérů iDNES.cz a MF DNES, kteří během akce vytvořili bezmála 100 autorských textů. Nechyběly exkluzivní rozhovory, analýzy ani reportáže doplněné o rychlý výsledkový servis. Právě kvalitní obsah se stal základem i pro další produkty vydavatelství MAFRA.
Sociální sítě se staly hlavním motorem vizuální komunikace celého šampionátu. Celkový počet zhlédnutí přesáhl sedm milionů. Výsledku bylo dosaženo díky intenzivnímu a kontinuálnímu publikování 130 příspěvků a 60 stories napříč platformami Facebook, Instagram a TikTok.
Výsledky MAFRA během ZOH 2026: Rekordní zásah 157 milionů a organický růst o tisíce procent
Klíčem k úspěchu bylo propojení kvalitní novinařiny s optimalizací pro vyhledávače. Z organického vyhledávání a služby Google Discover se podařilo získat více než 200 tisíc unikátních návštěv. MAFRA tak opět potvrdila, že dokáže fungovat jako kompaktní celek, kde SEO zajišťuje dlouhodobou relevanci a newslettery přímý kontakt se čtenářem.
V rámci e-mail marketingu bylo osloveno více než 50 tisíc uživatelů. Kvalitu a relevanci rozesílaného obsahu potvrzuje vysoká míra prokliku – průměrný CTOR dosáhl 17,52 %, což výrazně překračuje běžný tržní standard.
Tyto výsledky ukazují sílu portfolia MAFRA. Kombinace masivního zásahu na sociálních sítích, redakčního SEO a efektivního e-mailingu vytvořila prostor, který fanouškům nabídl kompletní servis a partnerům šampionátu maximální viditelnost.