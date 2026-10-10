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Motoristé nevpustili do štábu některá média, podle Macinky z kapacitních důvodů

Autor:
  18:05

Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Petr Macinka. (10. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Koaliční Motoristé nevpustili do volebního štábu v Hartigovském paláci v Praze novináře z Deníku N a Respektu. Šéf strany Petr Macinka to vysvětluje kapacitními důvody. Zástupci Deníku N se ale nemohli Macinkova briefingu zúčastnit už v minulosti.

„Nevím, já jsem to neorganizoval, ale je to z kapacitních důvodů,“ řekl k situaci Petr Macinka. Deník N dnes uvedl, že zaslal žádost o akreditaci mluvčímu Motoristů Lukáši Koutníkovi v pátek 2. října, tedy týden před volbami. Mluvčí podle serveru na žádost několik dní nereagoval a v polovině týdne po telefonické upomínce sdělil, že žádosti není možné vyhovět.

Deník N v uplynulé době psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorem je údajně čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek.

Na začátku října přitom šéfredaktorky a šéfredaktoři čtyřiceti českých médií zveřejnili společnou výzvu Základní hranice, v níž apelují na politiky napříč politickým spektrem, aby respektovali svobodu médií, odmítali násilí ve veřejné debatě a neomezovali přístup k informacím.

Mezi signatáři jsou také šéfredaktoři Deníku N Pavel Tomášek a Respektu Erik Tabery, jejichž redakcím nyní Motoristé neumožnili vstup do volebního štábu. Výzvu podepsal rovněž šéfredaktor iDNES.cz a Lidovky.cz Matyáš Kaiser.

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