Motoristé nevpustili do štábu některá média, podle Macinky z kapacitních důvodů

„Nevím, já jsem to neorganizoval, ale je to z kapacitních důvodů,“ řekl k situaci Petr Macinka. Deník N dnes uvedl, že zaslal žádost o akreditaci mluvčímu Motoristů Lukáši Koutníkovi v pátek 2. října, tedy týden před volbami. Mluvčí podle serveru na žádost několik dní nereagoval a v polovině týdne po telefonické upomínce sdělil, že žádosti není možné vyhovět.
Deník N v uplynulé době psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorem je údajně čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek.
Na začátku října přitom šéfredaktorky a šéfredaktoři čtyřiceti českých médií zveřejnili společnou výzvu Základní hranice, v níž apelují na politiky napříč politickým spektrem, aby respektovali svobodu médií, odmítali násilí ve veřejné debatě a neomezovali přístup k informacím.
Mezi signatáři jsou také šéfredaktoři Deníku N Pavel Tomášek a Respektu Erik Tabery, jejichž redakcím nyní Motoristé neumožnili vstup do volebního štábu. Výzvu podepsal rovněž šéfredaktor iDNES.cz a Lidovky.cz Matyáš Kaiser.