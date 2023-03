Monitora Media nabídne shrnutí článků pomocí umělé inteligence

Debatu ohledně využití umělé inteligence podle tiskové zprávy významně podpořilo listopadové spuštění chatbotu GPT, za nímž stojí OpenAI zakladatele Elona Muska.

Chatbot funguje jako prediktivní umělá inteligence využívající strojové učení a komunikující formou dialogu. Umí tak odpovídat na doplňující otázky, přiznávat své chyby i vyvracet nesprávné předpoklady a odmítat nevhodné požadavky. Otevírá tak řadu možností využití a dalšího vývoje AI.

Možnosti, které OpenAI nabízí, nyní do svých funkcí integruje i Monitora. Díky prvkům umělé inteligence nově uživatelům nabídne shrnutí článků v několika málo větách, což výrazně urychlí zpracovávání obsahu jednotlivých výstupů. To se promítne nejdříve do e-mailových reportů, ve kterých budou TOP zprávy shrnuty právě pomocí umělé inteligence. Uživatelé tak nemusí číst celý obsah ani se proklikávat z reportů do aplikace.

„Největším přínosem využití umělé inteligence je především vyšší efektivita při vyhodnocování dat a spolu s tím úspora času našich uživatelů, kteří nyní získají přehledné shrnutí výstupů na jedno kliknutí,“ popsal CEO Monitora Media Tomáš Berger.

Společnost už umělou inteligenci nasadila loni v rámci sekce TOP zprávy. Funkce uživatelům zásadně zrychluje a automatizuje přehled o tom nejdůležitějším, co o nich v médiích vyšlo. Déle než rok už v aplikaci funguje i služba Entity, tedy rozpoznávání osobností, institucí, značek a míst v článcích a jejich propojení s Wikipedií. Na využití dat umělé inteligence staví i analytika monitorovací aplikace.

Monitora ještě letos chystá mnoho novinek. Prvky umělé inteligence by se měly postupně promítnout do všech funkcí na zpracování dat a obsahu, které firma nabízí.

„Technologie OpenAI je pro nás jen jedna z komponent, do budoucna chceme co nejvíce využívat vlastní vyvíjené řešení a posouvat tak možnosti umělé inteligence v monitoringu všude, kde uživatelům pomůže s odstraněním repetitivní práce,“ uzavřel Berger.