Politický thriller Moloch slaví úspěch. Získal slovenské ocenění Slnko v sieti

Politický thriller Moloch, druhý projekt vlastní tvorby společnosti CANAL+ v České republice, triumfoval na slovenských národních filmových cenách Slnko v sieti. Získal ocenění za nejlepší seriál. Ocenění udělila Slovenská filmová a televizní akademie projektům uvedeným na Slovensku v průběhu roku 2025.
Miroslav Donutil jako prezident v minisérii Moloch

Miroslav Donutil jako prezident v minisérii Moloch | foto: Richard Hodonický

„Získat ocenění Slnko v sieti za nejlepší seriál je pro nás obrovský úspěch, satisfakce a radost. Velice si vážíme podpory akademiků a diváků a děkujeme celému tvůrčímu týmu za mimořádné nasazení a profesionalitu,“ uvedla producentka společnosti CANAL+ Lada Dobrkovská.

Zároveň doplnila, že tvůrce těší úspěch seriálu v Čechách a na Slovensku a zároveň skutečnost, že rezonuje i v zahraničí.

Mít okno je pro herce malá smrt, říká Lukešová. V seriálu Moloch hraje premiérku

„Po loňských premiérách v Belgii, Nizozemsku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku nás letos čeká uvedení ve Francii, což potvrzuje jeho mezinárodní potenciál,“ připomněla Dobrkovská.

Za úspěchem třídílné minisérie stojí producent Vratislav Šlajer, režisér a producent Lukáš Hanulák a scenárista Štefan Titka.

Napínavý příběh ze zákulisí vysoké politiky, tajných služeb a investigativní žurnalistiky ve střední Evropě zaujal autenticitou, aktuálností i vizuálně působivým zpracováním a potvrdil ambici produkce CANAL+ přinášet divákům kvalitní původní tvorbu s mezinárodním přesahem.

Donutil jako prezident, na nějž spáchají atentát. Když dočítal scénář, postřelili Fica

Po boku Miroslava Donutila v roli prezidenta a Jana Révaie jako investigativního novináře v seriálu hraje i mladá polská herečka Eliza Rycembelová v roli online pátračky. V seriálu dále hrají Klára Issová, Beáta Kaňoková, Ivana Andrlová, David Matásek, Vladimír Kratina, Zdeněk Junák nebo Kryštof Bartoš.

Premiéru měl Moloch 27. května 2025 na platformě CANAL+. V témže roce byl v mezinárodní premiéře uveden v Belgii, Nizozemsku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku a letos bude představen také ve Francii. Třídílný seriál Moloch je dostupný na streamovací platformě CANAL+ v České republice a na Slovensku, kde se stal nejsledovanější sérií loňského roku.

Amerikanistka: Trumpova blokáda drtí chudé a moc drží stále Castrové

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Ředitel ČT Chudárek jednal s ministrem Klempířem hodinu, odjel beze slova

Generální ředitel České televize přijel za ministrem kultury Hynkem Chudárkem.

Ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř jednal v pátek dopoledne hodinu s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem. Odpoledne na ministerstvo kultury přijede také šéf Českého...

10. dubna 2026,  aktualizováno  11:55

Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

Nehoda se stala na přechodu v Nebahovské ulici v Prachaticích. (10. dubna 2026)

Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá...

10. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  11:55

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Krkonošskou Sněžku už pokryl poprašek. (9. listopadu 2023)

Třináct lidí se ve výběrovém řízení uchází o funkci ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), uvedlo tiskové oddělení ministerstva životního prostředí. Nevyloučilo, že další přihlášky...

10. dubna 2026  11:53

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  11:52

Potravinářská inspekce našla v krůtích řízcích z Polska bakterie salmonely

V krůtích prsních řízcích značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021...

Bakterie způsobující akutní průjmové onemocnění potvrdily laboratorní testy Státní zemědělské a potravinářské inspekce v krůtích prsních řízcích z Polska, které prodávala společnost Penny Market....

10. dubna 2026  11:50

RECENZE: Paul Simon v Praze vzpomínal na Havla a vrátil Voňkové vypůjčený nástroj

Premium
Americký zpěvák, kytarista a skladatel Paul Simon na prvním ze tří koncertů v...

Americký zpěvák, kytarista a skladatel Paul Simon na prvním ze tří koncertů v pražském Kongresovém centru uhranul skvěle zahranými písničkami, pokorou a nenuceným vtipem. Připomněl také návštěvu...

10. dubna 2026  11:50

Pokus o zapálení synagogy byl začátek. Pak chtěl vraždit pro zábavu, viní mladíka

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy z ledna 2024 navrhne státní zástupkyně Petra Lastovecká desetiletý trest vězení, který zahrnuje také pokus o vraždu a další skutky. Krajský soud v Brně v...

10. dubna 2026  11:44

Byl to velký sólista, ale frajer. Výzkumník líčí poslední expedici polárníka Jakeše

Premium
Miroslav Jakeš na jedné ze svých výprav

Koncem března na Špicberkách oslavil pětasedmdesáté narozeniny. O pár dní později Miroslav Jakeš zahynul v ledovcové trhlině na jihu arktického souostroví. „Byl na tom fyzicky a psychicky dobře....

10. dubna 2026  11:23

Hunter Biden chce bitku v kleci se syny Trumpa, vyzval je na souboj

Syn amerického prezidenta Hunter Biden ve Washingtonu mluví k novinářům. (13....

Hunter Biden, syn exprezidenta USA Joea Bidena, vyzval Donalda Trumpa mladšího a Erica Trumpa k souboji v kleci. Podle deníku USA Today jde o další bizarní epizodu vleklého soupeření mezi rodinami...

10. dubna 2026  11:22

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

10. dubna 2026  8:33,  aktualizováno  11:20

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Evropská prokuratura šetří celní podvody s čínským zbožím. Policie zasahovala i v ČR

ilustrační snímek

Policie v České republice a na Slovensku v pátek na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) provedla několik prohlídek a vyšetřovacích úkonů v rámci prověřování podezření na rozsáhlé celní...

10. dubna 2026  11:19

Napětí na gymnáziu. Vraťte nám naše učitelky! zlobí se studenti na ředitele

Premium
Studenti gymnázia v Žamberku se ozvali proti vedení školy. (25. března 2026)

Na gymnáziu v Žamberku se studenti ozvali proti vedení školy. Vyčítají řediteli, že nechal odejít dvě zkušené učitelky. Případem se zabývala školská inspekce, nedostatky v jednání ze strany vedení...

10. dubna 2026  11:10

