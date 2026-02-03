Druhé místo v kategorii Mluvčí roku soukromého sektoru letos obsadil tiskový mluvčí společnosti Plzeňský Prazdroj Zdeněk Kovář a třetí příčku získala donedávna tisková mluvčí společnosti TV Nova Barbora Dlabáčková.
V kategorii Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru si „stříbro“ odnesl mluvčí Horské služby Marek Fryš a „bronz“ tiskový mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.
Na druhém místě v kategorii PR týmů se umístil tým Karlovy Vary International Film Festival a třetí místo obsadil PR tým České filharmonie.
Širší role mluvčích než dříve
„Ocenění Mluvčí roku dlouhodobě vyzdvihuje profesionály, kteří dokážou skloubit každodenní práci s médii se strategickým pohledem na komunikaci a reputaci organizace. Letošní vítězové potvrzují, že kvalitní komunikace stojí na odborné jistotě, dlouhodobé konzistenci a schopnosti srozumitelně vysvětlovat i velmi složitá témata,“ uvedla předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA Petra Adámková.
Porota složená ze zkušených novinářů a odborníků na komunikaci se při hodnocení kandidátů vedle jejich práce s médii zaměřila také na dlouhodobý přístup ke komunikaci, zvládání krizových situací a kultivaci veřejné debaty.
„Role mluvčích i komunikačních týmů je dnes výrazně širší než dříve. Nejde pouze o reakce na mediální dotazy, ale o systematickou práci s důvěryhodností institucí a firem v dlouhodobém horizontu,“ doplnila výkonná ředitelka ASCOPA Lucie Dosedělová.
Ceny Mluvčí roku získali Jakub Ghanem, Šárka Nevoralová a PR tým ČEZ
Loni si ocenění odnesli tisková mluvčí skupiny Komerční banky Šárka Nevoralová, mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem a PR tým společnosti ČEZ.