Mluvčími roku jsou Martin Schreier a Vít Kolář, cenu za PR mají meteorologové

Autor:
  20:30
Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) vyhlásila vítěze ceny Mluvčí roku 2025 ve třech hlavních kategoriích: Mluvčí roku soukromého sektoru, Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru a PR tým roku. Letos si cenu odnesli tiskový mluvčí ČEZ Martin Schreier, tiskový mluvčí a ředitel Odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář a PR tým Českého hydrometeorologického ústavu.
Fotogalerie4

Ceny Mluvčí roku | foto: Connor Jandourek Photostudio

Druhé místo v kategorii Mluvčí roku soukromého sektoru letos obsadil tiskový mluvčí společnosti Plzeňský Prazdroj Zdeněk Kovář a třetí příčku získala donedávna tisková mluvčí společnosti TV Nova Barbora Dlabáčková.

V kategorii Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru si „stříbro“ odnesl mluvčí Horské služby Marek Fryš a „bronz“ tiskový mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.

Na druhém místě v kategorii PR týmů se umístil tým Karlovy Vary International Film Festival a třetí místo obsadil PR tým České filharmonie.

Širší role mluvčích než dříve

„Ocenění Mluvčí roku dlouhodobě vyzdvihuje profesionály, kteří dokážou skloubit každodenní práci s médii se strategickým pohledem na komunikaci a reputaci organizace. Letošní vítězové potvrzují, že kvalitní komunikace stojí na odborné jistotě, dlouhodobé konzistenci a schopnosti srozumitelně vysvětlovat i velmi složitá témata,“ uvedla předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA Petra Adámková.

Porota složená ze zkušených novinářů a odborníků na komunikaci se při hodnocení kandidátů vedle jejich práce s médii zaměřila také na dlouhodobý přístup ke komunikaci, zvládání krizových situací a kultivaci veřejné debaty.

„Role mluvčích i komunikačních týmů je dnes výrazně širší než dříve. Nejde pouze o reakce na mediální dotazy, ale o systematickou práci s důvěryhodností institucí a firem v dlouhodobém horizontu,“ doplnila výkonná ředitelka ASCOPA Lucie Dosedělová.

Ceny Mluvčí roku získali Jakub Ghanem, Šárka Nevoralová a PR tým ČEZ

Loni si ocenění odnesli tisková mluvčí skupiny Komerční banky Šárka Nevoralová, mluvčí Městské policie Brno Jakub Ghanem a PR tým společnosti ČEZ.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Vydírání prezidenta, buranství, střet zájmů, pálí opozice do Babišovy vlády

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Pětice opozičních stran vyvolala mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž chce vyslovit vládě nedůvěru. „Nejste schopni odpovědět na elementární otázky, třeba kdo pojede na summit NATO,“ řekl šéf Pirátů...

3. února 2026  14:58,  aktualizováno  20:54

Na D5 havarovalo kvůli nepříznivému počasí několik aut, provoz již funguje

Aktualizujeme
Na dálnici D5 u Heřmanovi Huti na Plzeňsku narazil ve středu večer ujíždějící...

Na dálnici D5 ve směru na Prahu se v úterý večer staly v souvislosti s nepříznivým počasím tři dopravní nehody. Mezi exity 107 Ostrov a 100 Heřmanova Huť byla dálnice necelé dvě hodiny zavřená. Ve...

3. února 2026  19:47,  aktualizováno  20:50

Mluvčími roku jsou Martin Schreier a Vít Kolář, cenu za PR mají meteorologové

Ceny Mluvčí roku

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) vyhlásila vítěze ceny Mluvčí roku 2025 ve třech hlavních kategoriích: Mluvčí roku soukromého sektoru, Mluvčí roku veřejného a...

3. února 2026  20:30

Žák základní školy ve Francii napadl svou učitelku, zasadil jí tři bodné rány

Francouzští hasiči a záchranné služby zasahují v blízkosti střední školy La...

Žák základní školy na jihu Francie pobodal svou šedesátiletou učitelku výtvarné výchovy. Student deváté třídy zasadil učitelce nejméně tři bodné rány. Následně byl zatčen pro podezření z pokusu o...

3. února 2026  20:06

Ruská ekonomika zpomalila, ale i tak dál roste, trvá na svém Putin

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...

Hrubý domácí produkt (HDP) Ruska v loňském roce vzrostl o jedno procento, uvedl ruský prezident Vladimir Putin na zasedání vlády. Tempo růstu by tak výrazně zpomalilo ze 4,3 procenta v roce 2024.

3. února 2026  20:04

Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech

Premium
Královská svatba. Mette-Marit si korunního prince Haakona vzala v srpnu 2001.

Norská monarchie zatím drží, ale její pověst utrpěla závažné škody. Nejen že mladého prince soudí kvůli znásilnění a držení kokainu, jeho matka otevřeně laškovala s Jeffreym Epsteinem. A možná nejen...

3. února 2026

Americký letoun sestřelil íránský dron mířící k letadlové lodi

První přistání F-35C na letadlové lodi s pomocí háku

Stíhací letoun amerického námořnictva sestřelil íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincoln v Arabském moři, oznámilo v úterý americké centrální velení. Incident může...

3. února 2026  19:17

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a čestný předseda Motoristů Filip Turek na neformální radu unijních ministrů životního prostředí na Kypru nepojede kvůli účasti na jednání Poslanecké sněmovny....

3. února 2026  18:39

Mezi rodičkami bylo loni 18 procent obézních. Jaká nebezpečí nejčastěji hrozí

V roce 2018 bylo v ČR přes 112 000 porodů a narodil se zhruba stejný počet dětí...

Téměř 18 procent žen, které loni v Česku porodily dítě, bylo obézních. Vyplývá to z předběžných dat Národního registru reprodukčního zdraví za loňský rok, kde jsou zatím nahlášena data 23.500...

3. února 2026  18:34

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se ve Sněmovně ohradil proti tomu, že ho šéf opoziční ODS Martin Kupka označil za dotačního predátora, který na jedné straně spolu s vládou podle Kupky rozhoduje o...

3. února 2026  18:34

Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Donald Trump (19. ledna 2026)

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby znárodnili volby a převzali kontrolu nad hlasovacími postupy v USA. Tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a...

3. února 2026  9:54,  aktualizováno  18:13

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.