Ocenění Mluvčí roku 2025 zná finalisty, vítězové budou vyhlášení v únoru

  11:00
Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) oznámila finalisty oborového ocenění Mluvčí roku 2025. Porota z téměř dvě stě padesáti nominací vybrala nejlepší komunikátory z Česka, kteří postoupili do závěrečného kola hodnocení. Vítězové získají titul v kategoriích Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru, Mluvčí roku soukromého sektoru a PR tým roku.

Ocenění mluvčí roku | foto: PR Klub

Prestižní ocenění je každoročně udělováno profesionálům a PR týmům, kteří svou komunikací přispívají k pozitivnímu vnímání organizací a značek. Zároveň jsou zdatní ve strategickém rozvoji komunikace společnosti či organizace, které zastupují, i své vlastní a věnují se budování vztahů s médii. Mezi nominovanými byli profesionálové z řad ředitelů komunikace a vnějších vztahů, PR manažerů, tiskových mluvčí a současně interní PR týmy organizací a firem.

Finalisty ve všech kategoriích letos jsou (v abecedním pořadí):

Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru:

  • Petra Batók, Hygienická stanice hl. m. Prahy,
  • Marek Fryš, Horská služba,
  • Vít Kolář, Kancelář prezidenta republiky,
  • Kamila Langerová, HZS Moravskoslezského kraje,
  • Radek Šalša, Česká bankovní asociace.

Mluvčí roku soukromého sektoru:

  • Klára Divíšková, Čedok,
  • Barbora Dlabáčková, TV Nova,
  • Filip Hrubý, Česká spořitelna,
  • Zdeněk Kovář, Plzeňský Prazdroj,
  • Martin Schreier, ČEZ.

PR tým roku:

  • Česká filharmonie,
  • Český hydrometeorologický ústav,
  • Dobrý anděl,
  • MFF Karlovy Vary,
  • Nadace rodiny Vlčkových.

Do letošního hodnocení se zapojila porota složená z 23 zkušených novinářů a odborníků na public relations a komunikaci. Mezi členy poroty se letos zařadili například Jaroslav Kábele z ČTK, Ladislav Šticha z BIS, Karel Hanzelka z PRE nebo Ondřej Suchan z Radiožurnálu či Petr Honzejk z Hospodářských novin.

Slavnostní vyhlášení vítězů se koná 3. února v pražském Stages Hotel Prague.

„Komunikátoři dnes musí zvládat nejen rychlé reakce, ale i schopnost vysvětlovat složitá témata, posilovat důvěru a udržovat konzistentní dialog s veřejností,“ uvedl předseda Výkonného výboru ASCOPA Pavel Vlček. Zdůrazňuje, že právě kombinace odbornosti, strategického přemýšlení a důvěryhodnosti je tím, co odlišuje nejlepší experty v oboru. „Silná komunikace není jen podpora značky – je to jeden z předpokladů její dlouhodobé stability a přímo ovlivňuje reputační odolnost organizací,“ připomněl.

V loňském ročníku se nejlepším mluvčím soukromého sektoru stala Šárka Nevoralová, tisková mluvčí skupiny Komerční banky. Ocenění Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru získal Jakub Ghanem, tiskový mluvčí Městské policie Brno. Titul PR tým roku převzal ČEZ.

Ceny Mluvčí roku získali Jakub Ghanem, Šárka Nevoralová a PR tým ČEZ

ASCOPA je největší profesní asociací public relations a komunikace v České republice, navazuje na práci PR Klubu. Jejími členy jsou jak PR odborníci, tak začínající komunikátoři. V rámci institucionálního členství sdružuje firmy, komunikační agentury a veřejné i neziskové organizace.

ASCOPA má novou výkonnou ředitelku. Stala se jí Lucie Dosedělová

Asociace se podílí i na rozhodování v mezinárodní asociaci Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Pořádá největší komunikační soutěž v České republice a na Slovensku Zlatý středník a profesní ocenění Mluvčí roku.

