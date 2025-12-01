Prestižní ocenění je každoročně udělováno profesionálům a PR týmům, kteří svou komunikací přispívají k pozitivnímu vnímání organizací a značek. Zároveň jsou zdatní ve strategickém rozvoji komunikace společnosti či organizace, které zastupují, i své vlastní a věnují se budování vztahů s médii. Mezi nominovanými byli profesionálové z řad ředitelů komunikace a vnějších vztahů, PR manažerů, tiskových mluvčí a současně interní PR týmy organizací a firem.
Finalisty ve všech kategoriích letos jsou (v abecedním pořadí):
Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru:
- Petra Batók, Hygienická stanice hl. m. Prahy,
- Marek Fryš, Horská služba,
- Vít Kolář, Kancelář prezidenta republiky,
- Kamila Langerová, HZS Moravskoslezského kraje,
- Radek Šalša, Česká bankovní asociace.
Mluvčí roku soukromého sektoru:
- Klára Divíšková, Čedok,
- Barbora Dlabáčková, TV Nova,
- Filip Hrubý, Česká spořitelna,
- Zdeněk Kovář, Plzeňský Prazdroj,
- Martin Schreier, ČEZ.
PR tým roku:
- Česká filharmonie,
- Český hydrometeorologický ústav,
- Dobrý anděl,
- MFF Karlovy Vary,
- Nadace rodiny Vlčkových.
Do letošního hodnocení se zapojila porota složená z 23 zkušených novinářů a odborníků na public relations a komunikaci. Mezi členy poroty se letos zařadili například Jaroslav Kábele z ČTK, Ladislav Šticha z BIS, Karel Hanzelka z PRE nebo Ondřej Suchan z Radiožurnálu či Petr Honzejk z Hospodářských novin.
Slavnostní vyhlášení vítězů se koná 3. února v pražském Stages Hotel Prague.
„Komunikátoři dnes musí zvládat nejen rychlé reakce, ale i schopnost vysvětlovat složitá témata, posilovat důvěru a udržovat konzistentní dialog s veřejností,“ uvedl předseda Výkonného výboru ASCOPA Pavel Vlček. Zdůrazňuje, že právě kombinace odbornosti, strategického přemýšlení a důvěryhodnosti je tím, co odlišuje nejlepší experty v oboru. „Silná komunikace není jen podpora značky – je to jeden z předpokladů její dlouhodobé stability a přímo ovlivňuje reputační odolnost organizací,“ připomněl.
V loňském ročníku se nejlepším mluvčím soukromého sektoru stala Šárka Nevoralová, tisková mluvčí skupiny Komerční banky. Ocenění Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru získal Jakub Ghanem, tiskový mluvčí Městské policie Brno. Titul PR tým roku převzal ČEZ.
ASCOPA je největší profesní asociací public relations a komunikace v České republice, navazuje na práci PR Klubu. Jejími členy jsou jak PR odborníci, tak začínající komunikátoři. V rámci institucionálního členství sdružuje firmy, komunikační agentury a veřejné i neziskové organizace.
Asociace se podílí i na rozhodování v mezinárodní asociaci Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Pořádá největší komunikační soutěž v České republice a na Slovensku Zlatý středník a profesní ocenění Mluvčí roku.