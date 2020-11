Vydavatelství Mladá fronta by se mělo prodat opět v aukci

11:00

Vydavatelství Mladá fronta by se mělo prodat v elektronické aukci. Ta by měla být 24. listopadu a vyvolávací cena bude 25,5 milionu korun. Navrhla to insolvenční správkyně Petra Hýsková. Souhlas k ní musí udělit věřitelský výbor a výjimku dát insolvenční soud, vyplývá z informací v insolvenčním rejstříku.