Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, na iDNES.cz publikovala už přes 14 tisíc článků

Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Konkrétně to bylo podle statistiky k 7. říjnu celkem 14 581 článků.
„Chtěla jsem být vždycky novinářkou, ale k filmu jsem přišla úplně náhodou,“ přiznala Mirka Spáčilová.
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Už během studia žurnalistiky, kde si vybrala televizní specializaci, nastoupila do deníku Svobodné slovo. „Tam jsem začínala od těch nejprostších věcí, jako je černá kronika, reportáže, mládež...,“ prozradila.
Nejstarší recenze v MF DNES
První recenzi v deníku MF DNES publikovala Mirka Spáčilová v září 1992. Hodnotila v ní film Marta a já režiséra Jiřího Weisse.
Nej… recenze Mirky Spáčilové
Nejvyšší známky:
Nejnižší známky:
Postupně však od kolegyň, které odešly za mateřskými povinnostmi, přebrala zprávy o televizi a divadle. „Na filmy jsme měli jako externistku Evu Zaoralovou, kterou považuju za svého největšího učitele a vzor. Postupně jsem od ní začala přebírat filmovou tematiku,“ dodala a připomněla, že tenkrát se psalo o jednom filmu týdně.
Nyní ročně zhlédne stovky filmů a k tomu seriály, dokumenty, zábavné pořady.
Po listopadu 1989 přešla do Lidových novin a odtud k 1. září 1992 do MF DNES. V té době ještě portál iDNES.cz neexistoval, založen byl až v lednu 1998. První články s podpisem Mirky Spáčilové zde vyšly na podzim téhož roku, kdy weboví editoři publikovali jednadvacet recenzí aktuálně hraných filmů. V této várce najdeme i dodnes hrané hity Titanic, Lepší už to nebude, Do naha! či Zaříkávač koní.
Postupem času se na webu objevovalo více a více jejích textů. V roce 2001 jsme na webu napočítali 316 článků, za rok 2014 to už byla tisícovka.
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Mezi unikátní nejen čtenářským zájmem, ale i autorčiným hodnocením patří například recenze filmu Maturita z roku 2013. Kritička tehdy poprvé dala nula procent.
Mirka Spáčilová
A od té doby nejnižší hodnocení padlo ještě několikrát. „Ano, padá a pokaždé jsem si říkala, že už jsme se dostali na dno, jenže se ukazuje, že dno je bezedné,“ vysvětlila v rozhovoru před pěti lety.
V něm prozradila i to, že procenta nezavedla ona.
„Jde o takovou módu, kterou nemiluji. Odnaučuje to lidi číst. Zadruhé, to procento je v relaci s něčím. Když se to zavedlo, tak jsem si určila selským rozumem, že průměr je 50 procent, což je naprostá většina nejen filmů. Stanovila jsem si, že film roku dostává 80 procent, film desetiletí 90 procent a film století 100 procent. Kdybych se dožila stovky, tak bych mohla říct, že za 100 procent jsou tady filmy jako Forrest Gump,“ dodala.
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Mirka Spáčilová ale patří i ke karlovarskému filmovému festivalu. Vedení filmové přehlídky jí a novinářce Práva Věře Míškové letos udělilo speciální ocenění. Vyjádřilo tak vděk nejen za roky jejich práce, ale i za pokrývání kauzy z poloviny 90. let, kdy se MFF Karlovy Vary musel přetahovat o akreditaci s konkurenčním Zlatým golemem.
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