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Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, na iDNES.cz publikovala už přes 14 tisíc článků

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Filmová kritička a novinářka MF DNES a iDNES.cz Mirka Spáčilová slaví 70. narozeniny. Bývalá šéfka kulturní rubriky stále patří i k nejpilnějším autorům, na portálu iDNES.cz už publikovala přes 14 tisíc článků.

Filmové Vary

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Konkrétně to bylo podle statistiky k 7. říjnu celkem 14 581 článků.

„Chtěla jsem být vždycky novinářkou, ale k filmu jsem přišla úplně náhodou,“ přiznala Mirka Spáčilová.

Cos to zase napsala, Mirino!? Oceněná Spáčilová vzpomíná na Bartošku i válku festivalů

Už během studia žurnalistiky, kde si vybrala televizní specializaci, nastoupila do deníku Svobodné slovo. „Tam jsem začínala od těch nejprostších věcí, jako je černá kronika, reportáže, mládež...,“ prozradila.

Nejstarší recenze v MF DNES

Návraty pro návraty – první recenze Mirky Spáčilové v MF DNES z 10. 9. 1992

První recenzi v deníku MF DNES publikovala Mirka Spáčilová v září 1992. Hodnotila v ní film Marta a já režiséra Jiřího Weisse.

Nej… recenze Mirky Spáčilové

Nejvyšší známky:
90 % - Babel
90 % - Ve stínu

Nejnižší známky:
0 % - Maturita
0 %Chlap na střídačku
0 %Indián
0 %To ty nosíš smůlu, lásko

Postupně však od kolegyň, které odešly za mateřskými povinnostmi, přebrala zprávy o televizi a divadle. „Na filmy jsme měli jako externistku Evu Zaoralovou, kterou považuju za svého největšího učitele a vzor. Postupně jsem od ní začala přebírat filmovou tematiku,“ dodala a připomněla, že tenkrát se psalo o jednom filmu týdně.

Nyní ročně zhlédne stovky filmů a k tomu seriály, dokumenty, zábavné pořady.

Po listopadu 1989 přešla do Lidových novin a odtud k 1. září 1992 do MF DNES. V té době ještě portál iDNES.cz neexistoval, založen byl až v lednu 1998. První články s podpisem Mirky Spáčilové zde vyšly na podzim téhož roku, kdy weboví editoři publikovali jednadvacet recenzí aktuálně hraných filmů. V této várce najdeme i dodnes hrané hity Titanic, Lepší už to nebude, Do naha! či Zaříkávač koní.

Postupem času se na webu objevovalo více a více jejích textů. V roce 2001 jsme na webu napočítali 316 článků, za rok 2014 to už byla tisícovka.

Mirka Spáčilová publikovala svůj desetitisící článek na iDNES.cz

Mezi unikátní nejen čtenářským zájmem, ale i autorčiným hodnocením patří například recenze filmu Maturita z roku 2013. Kritička tehdy poprvé dala nula procent.

Mirka Spáčilová

Filmová kritička MF DNES a iDNES.cz Mirka Spáčilová v kulturním magazínu Za...
  • Vystudovala novinařinu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
  • Proslula svými břitkými kritikami filmů.
  • Zároveň přispívá do rubriky komentářů.
  • 13. října slaví jubileum, 70 let.

A od té doby nejnižší hodnocení padlo ještě několikrát. „Ano, padá a pokaždé jsem si říkala, že už jsme se dostali na dno, jenže se ukazuje, že dno je bezedné,“ vysvětlila v rozhovoru před pěti lety.

V něm prozradila i to, že procenta nezavedla ona.

„Jde o takovou módu, kterou nemiluji. Odnaučuje to lidi číst. Zadruhé, to procento je v relaci s něčím. Když se to zavedlo, tak jsem si určila selským rozumem, že průměr je 50 procent, což je naprostá většina nejen filmů. Stanovila jsem si, že film roku dostává 80 procent, film desetiletí 90 procent a film století 100 procent. Kdybych se dožila stovky, tak bych mohla říct, že za 100 procent jsou tady filmy jako Forrest Gump,“ dodala.

Až mi bude sto let, dám filmu 100 procent, slibuje Mirka Spáčilová

Mirka Spáčilová ale patří i ke karlovarskému filmovému festivalu. Vedení filmové přehlídky jí a novinářce Práva Věře Míškové letos udělilo speciální ocenění. Vyjádřilo tak vděk nejen za roky jejich práce, ale i za pokrývání kauzy z poloviny 90. let, kdy se MFF Karlovy Vary musel přetahovat o akreditaci s konkurenčním Zlatým golemem.

Bez vás by Bartoška Golema neporazil. Mirka Spáčilová dostala cenu od festivalu

Podívejte se na pořad Za scénou z roku 2019:

Filmová kritička iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová v diskusním pořadu Rozstřel (10. února 2020)
Mirka Spáčilová s cenou od karlovarského festivalu (5. července 2026)
Věra Míšková a Mirka Spáčilová přebraly ve Velkého sálu Hotelu Thermal cenu od karlovarského festivalu (5. července 2026).
Mirka Spáčilová s cenou od karlovarského festivalu (5. července 2026)
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