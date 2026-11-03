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Midterms volby v USA 2026: Celonoční volební servis přinese iDNES.cz i televize

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Američané rozhodnou ve volbách do Kongresu o směřování své země | foto: Reuters

Rozhodující bitva Donalda Trumpa vrcholí v úterý 3. listopadu, kdy Američané rozhodnou ve volbách do Kongresu o směřování své země. Nadcházející volby totiž mohou ve Spojených státech otřást zavedenými pořádky. O průběhu a výsledcích této události budou informovat i tuzemské zpravodajské televize, zpravodajství iDNES.cz rovněž nebude stát stranou.

„Americké volby budeme samozřejmě bedlivě sledovat i na zpravodajském portálu iDNES.cz. Čtenářům nabídneme průběžné volební zpravodajství po celou noc i následující dny, ale nejenom to. Počítáme s analýzami, rozhovory a ohlasy nejen z Česka, ale celého světa. Zkrátka aby si čtenář mohl sám udělat názor a obrázek,“ popsal vedoucí zpravodajství a zástupce šéfredaktora iDNES.cz Tomáš Franěk.

Americká volební noc v televizích

Zpravodajská multiplatforma CNN Prima NEWS pro diváky přichystala ve spolupráci se CNN celonoční speciální vysílání Americká volební noc. Do vysílání se budou hlásit přímo z USA dva reportéři CNN Prima NEWS Jakub Říha a Adam Křivánek i reportéři americké CNN.

Speciál startuje v úterý ve 23:00 a pokračuje živě po celou noc. Během Americké volební noci se ve studiu u Terezie Tománkové a jejích kolegů vystřídá mnoho hostů z řad politiků, bývalých diplomatů či amerikanistů: Filip Turek, Matěj Ondřej Havel, Michael Durčák, Jakub Lepš, Cyril Svoboda, Bořek Lizec, Martin Weiss, Jiří Pondělíček, Jan Macháček a Martin Kovář.

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CNN Prima NEWS ale bude volbám v USA věnovat celé úterý 3. i středu 4. listopadu v denním vysílání i v dalších publicistických formátech. Diváci dostanou podle tiskové zprávy servis, na jaký jsou zvyklí třeba z parlamentních voleb v Česku. Prostřednictvím grafik i interaktivní obrazovky Magic Wall nabídnou Petr Suchoň a Petr Převrátil živá data ze sčítání voleb do Sněmovny reprezentantů, Senátu i guvernérských soubojů.

Speciální vysílání chystá na noc z úterý na středu i na veřejnoprávní České televizi na programu ČT24. Podle televizního programu mohou diváci očekávat data i analýzy v rozhovorech z Česka i USA s odborníky i zahraničními zpravodaji.

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