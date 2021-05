Mezinárodní centrum pro novináře ocenilo Pavlu Holcovou, kolegyni zavražděného Kuciaka

„Byla to týmová práce, bez ostatních by to nešlo,“ řekla ČTK Pavla Holcová, která ocenila nasazení slovenských novinářů v této kauze.

Novinářka, která je zakladatelkou českého portálu investigace.cz a držitelkou řady dalších ocenění, po vraždě Jána Kuciaka v roce 2018 pokračovala v investigativní práci, a podle ICFJ tak přispěla k pádu tehdejší slovenské vlády. Vražda Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové na Slovenska vyústila v politickou krizi a masivní demonstrace proti vládě tehdejšího premiéra Roberta Fica.

Holcová se stala druhou Češkou, která prestižní ocenění ICFJ Knight International Journalism Award získala. V roce 2001 jej obdržel Adam Komers, tehdejší pracovník České televize.

ICFJ letos ocenilo i brazilskou novinářku Nátalii Lealovou a to za vedení projektu na ověřování tvrzení, díky kterému se jí a jejímu týmu povedlo odhalit dezinformace šířené mimo jiné brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem.

„Tyto ženy nám ukazují, jak žurnalistika naplňuje své dvě nejzásadnější funkce: poskytuje životně důležité informace tváří v tvář masivním dezinformacím a staví vládní činitele k zodpovědnosti skrze nebojácné investigativní zpravodajství,“ uvedla na adresu oceněných předsedkyně ICFJ Joyce Barnathanová.

„Natálie a Pavla čelily kvůli odhalení pravdy útokům a ani jedna z nich neustoupila,“ dodala.