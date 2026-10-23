Před novými podmínkami Mety varovaly rovněž české vydavatelské asociace, podle nichž mohou omezit práva vydavatelů k jejich obsahu.
Evropská komise podle Reuters rozhodnutí o odkladu přivítala. Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci (AI), včetně různých chatovacích systémů.
Nová pravidla měla vstoupit v platnost 30. října, Meta se však rozhodla termín posunout na 20. listopadu. Uvedla, že tak chce získat více času, aby mohla svým partnerům vysvětlit, „co se mění a co ne“.
Vydavatelé a inzerenti podali na nové podmínky stížnosti k antimonopolním regulátorům v Evropské unii i Británii. Tvrdí, že Meta by díky těmto podmínkám získala neomezené právo používat jejich obsah ve svých AI službách. To však firma popírá, píše agentura Reuters.
„Sporná ustanovení dávají Metě široká oprávnění k automatizovanému vytěžování obsahu z externích webových stránek propojených s jejími službami bez povinnosti za toto užití platit licenční odměnu,“ uvedly ve čtvrtečním prohlášení české vydavatelské asociace.
Upozorňují, že zatímco dosavadní pravidla se vztahují na obsah, který uživatelé a firmy sami zveřejňují prostřednictvím služeb Mety, připravovaná úprava se dotýká i jejich vlastních webů. Umožňuje podle nich automatizované procházení, indexování, rozmnožování a opakované získávání obsahu z domén a adres URL vydavatelů, včetně redakčních článků, archivů, fotografií či videí.
„Takto získaný obsah pak může být dále šířen prostřednictvím technologie AI,“ píše se v prohlášení, pod které se podepsaly Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Česká unie vydavatelů (ČUV), Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV) a Asociace online vydavatelů (AOV). Asociace rovněž apelují na Evropskou komisi, aby bezodkladně prověřila soulad s evropskými pravidly a zvážila dočasné pozastavení platnosti sporných ustanovení.