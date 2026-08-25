Akvizice je výsledkem dlouhodobých jednání mezi ATO a nadnárodní skupinou Nielsen. Pro ATO bylo klíčové najít řešení, které zachová kontinuitu měření a současně umožní jeho další dlouhodobý rozvoj v lokálním prostředí, projekty bude i nadále zajišťovat stávající český tým. Hlavním partnerem pro další etapu rozvoje projektu crossplatformního měření sledovanosti (PCEM) se stane Admosphere Collective. Ten naváže na dosavadní fungování a dlouhodobý rozvoj měření.
„Pro nás bylo důležité najít řešení, které zachová to, co na českém trhu dlouhodobě funguje a je unikátní také v evropském měřítku. Nové uspořádání přináší kontinuitu pro televize, agentury i zadavatele a zároveň nám dává dobrý základ pro další rozvoj měření v dalších letech,“ popsal jednatel ATO Michal Jordan.
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Současný projekt crossplatformního měření sledovanosti poskytuje trhu auditovaná data a na této kontinuitě se nic nemění. Cílem transakce je navázat na dosavadní úspěchy a dál projekt rozvíjet, stejně jako zachovat to, aby toto unikátní české řešení drželo krok s dobou a flexibilně reagovalo na aktuální potřeby mediálního trhu.
Dvoufázová transakce
Transakce se uskutečňuje ve dvou návazných krocích. V první fázi ATO odkoupí 100% podíl ve společnosti Nielsen Admosphere, kterou přejmenuje na Admosphere a.s. a ve vedení Petra Matyáštíka doplní také Tereza Šimečková a Tomáš Hynčica. Nákup bude ATO financovat z úvěrů od svých čtyř členů - TV Nova, FTV Prima, Seznam.cz TV a mediálního zastupitelství Atmedia.
Tento úvěr pak bude vypořádán v rámci druhé fáze transakce, kdy na základě uzavřené smlouvy o spolupráci, odkoupí společnost Admosphere Collective s.r.o., uskupení českých společností působících v oblasti mediálního výzkumu, datové analytiky a technologických služeb, celkem 66% podíl v Admosphere. ATO si ponechá 34% podíl.
Výsledná vlastnická struktura tak kombinuje menšinovou účast ATO s většinovým podílem manažerského týmu Admosphere Collective, který bude odpovědný za další fungování a rozvoj společnosti. ATO jako oborová asociace, nebude vstupovat do řízení výzkumné agentury.
Současný projekt crossplatformního měření sledovanosti (PCEM) tak pokračuje beze změny.
„Základem je pro nás kontinuita. Současný systém funguje a není důvod měnit věci jen proto, že se mění vlastnická struktura společnosti. Zároveň se ale rychle proměňuje způsob, jakým lidé sledují televizi a video, a měření se tomu musí umět přizpůsobovat. Chceme proto zachovat to nejlepší ze současného řešení a zároveň mít větší prostor pro zapojování nových technologií podle toho, co bude trh skutečně potřebovat,“ dodal Jordan.
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Do budoucna ATO plánuje přejít na modulární koncepci měření. Komplexní řešení měření televize a digitálního videa bude moci obsahovat komponenty třetích stran a nebude tak technologicky vázáno výhradně na portfolio jediného dodavatele.